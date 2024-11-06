Цибуляники: старинный рецепт голубцов, которыми вы удивите гостей

Цибуляниками называют оладьи из этого ингредиента, но в некоторых местах такое название дают голубцам. В отличие от более привычных, эти заворачиваются в кожуру лука. Хотя она придает аромат и богатый вкус, есть лук необязательно.

О том, как готовить цибуляники, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "НАРОДНА КУХНЯ. ПРОСТІ РЕЦЕПТИ.".

Что нужно для цибуляников

Для того чтобы приготовить голубцы в луке, нужны эти продукты:

лук - 7 шт.

свинина - 1 кг

рис - 1 ст. л.

морковь - 1 шт.

кетчуп - 2 ст. л.

вода - пол стакана

томатная паста - 1 ст.л.

масло - для жарки

горчица - 1 ст. л.

соль - по вкусу

Как готовить голубцы в луке

Рис нужно заранее залить крутым кипятком, а лук почистить. Для этого рецепта советуют брать луковицы большого размера.

Лук нужно почистить и сделать один вертикальный надрез до середины лука. Одну луковицу отложите, а остальную нужно положить в кастрюлю с кипятком на 10 минут.

Тем временем приготовьте фарш из свинины, пропустив его на мясорубку. Затем добавьте рис, кетчуп и горчицу и тщательно перемешайте фарш.

Фарш с рисом для цибуляники (скриншот / НАРОДНА КУХНЯ. ПРОСТІ РЕЦЕПТИ.)

Отварной лук нужно разделить на слои. В каждый "листочек" лука нужно выложить фарш, а затем закрутить луковицу. Переложите цибуляники в сковороду и поставьте на огонь.

Как готовить голубцы в луке (скриншот / НАРОДНА КУХНЯ. ПРОСТІ РЕЦЕПТИ.)

Отложенный ранее лук нужно измельчить ножом, морковь - помыть, почистить и натереть на крупной терке. Разогрейте вторую сковороду с маслом, затем всыпьте лук и морковь.

Готовьте зажарку для размягчения, затем добавьте томатную пасту и муку. Тогда всыпьте муку и перемешайте зажарку. Когда она будет слишком густой, можно влить воду и довести жидкость кипения.

Залейте цибуляники овощным соусом и тушите минимум 40 минут, накрыв посуду. После чего голубцы в луке готовы.