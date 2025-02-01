Цибульська показала рідкісні фото з чоловіком та сином: як змінилася родина

Оля Цибульська, яка нещодавно показала себе у дитинстві , цього разу поділилася рідкісними сімейними фото. Зокрема, виконавиця продемонструвала, як змінилася їхня родина через роки.

Сім'я Олі Цибульської

Відповідна публікація з'явилася на у блозі, і на фото можна побачити зірку з чоловіком та маленьким сином. Таким чином Цибульська вирішила доєднатися до тренду, який нині є у мережі.

На фото - ще зовсім юна Оля та її обранець Сергій, а також маленький сина пари Нестор. Вона не стала уточняти, коли саме був зроблений кадр, проте, подивившись на їхній знімок зараз, можна дійти висновку, що пройшло вже чимало років, адже син подружжя вже помітно підріс.

Оля Цибульська з чоловіком та сином (фото: instagram.com/cybulskaya)

На відносно "свіжому" знімку родина позувала в обіймах одне одного, лежачи на дивані. Дехто з юзерів зазначив у коментарях, що за роки коханий Цибульської помітно помужнів, а хтось навіть його не впізнав. У той час як інші написали, що Оля майже не змінилася за ці роки.

"Тренд так тренд. Змінились? Щось - так, щось - ні. Хай так буде завжди", - йдеться у публікації знаменитості.

Оля Цибульська з чоловіком та сином (фото: instagram.com/cybulskaya)

Що відомо про особисте життя Олі Цибульської

39-річна виконавиця вкрай рідко висловлюється про подружнє життя. Вперше свого обранця показати публіці вона наважилася відносно нещодавно, а до цього тримала особисте в суворому секреті. Але відомо, що у січні 2015 року в закоханих народився син Нестор.

Представити законного обранця співачка вирішила в рамках благодійного спецпроєкту з підтримки тварин, які постраждали внаслідок російської агресії в Україні. Це сталося у серпні 2022 року - тоді вона вперше оприлюднила у мережі фотосесію з Сергієм.

До слова, у 2021 році виконавиця опинилася в центрі скандалу на тлі розлучення свого колеги, виконавця DZIDZIO (він же Михайло Хома), адже на той момент у мережі пліткували про можливий роман між ним та Цибульською.

Оля Цибульська (фото: instagram.com/cybulskaya)