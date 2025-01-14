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39-річна Оля Цибульська показала, який вигляд мала у дитинстві

Вівторок 14 січня 2025 20:30
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39-річна Оля Цибульська показала, який вигляд мала у дитинстві Оля Цибульська (фото: instagram.com/cybulskaya)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська співачка Оля Цибульська показала своє дитяче фото і звернулася до себе маленької.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Оля розмістила у соцмережах чорно-біле фото, на якому вона зображена ще зовсім маленькою з двома косичками.

Зірка не уточнила, скільки їй років на цьому знімку та коли він був зроблений. Водночас вона поділилася роздумами про важливість турботи і підтримки своєї внутрішньої дитини.

Артистка каже, що “дива в житті починаються, коли ми для своєї внутрішньої дитини стаємо справжнім дорослим, готовим на усе”.

39-річна Оля Цибульська показала, який вигляд мала у дитинстві

Оля Цибульська (фото: instagram.com/cybulskaya)

"Коли дозволяємо їй мріяти, балуватися, загадувати бажання і в моменти розпачу не робимо зауважень, а кажемо: Я поруч! Ми все зробимо. Нічого не бійся", - написала співачка.

Цибульська також звернулася до себе в дитинстві, підкресливши, що всі її мрії неймовірні, і вона впевнено рухається їм назустріч.

"Моя маленька, я тебе чую. І нічого не змінилось. Усі твої мрії круті! Ми йдемо до них. Просто трохи довше, ніж хотілось", - додала Оля.

Коротка біографія Олі Цибульської

Цибульська народилася у 1985 році в Рівненській області. У 2007 році здобула перемогу в шоу "Фабрика зірок" на "Новому каналі" як учасниця дуету. Сольну кар'єру співачка розпочала у 2009 році.

39-річна Оля Цибульська показала, який вигляд мала у дитинстві

Оля Цибульська (фото: instagram.com/cybulskaya)

У жовтні 2020 року, з нагоди свого 35-річчя, вона випустила дебютний альбом "По барабану". Серед її найвідоміших хітів - "Сукня біла", "Сонечко", "Чекаю. Цьом", "Киця".

У 2015-му виконавиця народила сина Нестора. Її чоловік, Сергій Грисюк, є директором компанії "Радивилівмолоко".

39-річна Оля Цибульська показала, який вигляд мала у дитинстві

Оля Цибульська з сином (фото: instagram.com/cybulskaya)

До слова, раніше Цибульська відповіла, чому "ховає" чоловіка на тлі чуток про розлучення.

Також вона зізналася, що вважає Вакарчука секс-символом.

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