Цибульская показала редкие фото с мужем и сыном: как изменилась семья

Оля Цибульская, которая недавно показала себя в детстве , на этот раз поделилась редкими семейными фото. В частности, исполнительница продемонстрировала, как изменилась их семья спустя годы.

Семья Оли Цибульской

Соответствующая публикация появилась на в блоге, и на фото можно увидеть звезду с мужем и маленьким сыном. Таким образом Цибульская решила присоединиться к тренду, который сейчас есть в сети.

На фото - еще совсем юная Оля и ее избранник Сергей, а также маленький сын пары Нестор. Она не стала уточнять, когда именно был сделан кадр, однако, посмотрев на их снимок сейчас, можно сделать вывод, что прошло уже немало лет, ведь сын супругов уже заметно подрос.

Оля Цибульская с мужем и сыном (фото: instagram.com/cybulskaya)

На относительно "свежем" снимке семья позировала в объятиях друг друга, лежа на диване. Некоторые из юзеров отметили в комментариях, что спустя годы возлюбленный Цибульской заметно возмужал, а кто-то даже его не узнал. В то время как другие написали, что Оля почти не изменилась за эти годы.

"Тренд так тренд. Изменились? Что-то - да, что-то - нет. Пусть так будет всегда", - говорится в публикации знаменитости.

Оля Цибульская с мужем и сыном (фото: instagram.com/cybulskaya)

Что известно о личной жизни Оли Цибульской

39-летняя исполнительница крайне редко высказывается о супружеской жизни. Впервые своего избранника показать публике она решилась относительно недавно, а до этого держала личное в строгом секрете. Но известно, что в январе 2015 года у влюбленных родился сын Нестор.

Представить законного избранника певица решила в рамках благотворительного спецпроекта по поддержке животных, пострадавших в результате российской агрессии в Украине. Это произошло в августе 2022 года - тогда она впервые обнародовала в сети фотосессию с Сергеем.

К слову, в 2021 году исполнительница оказалась в центре скандала на фоне развода своего коллеги, исполнителя DZIDZIO (он же Михаил Хома), ведь на тот момент в сети сплетничали о возможном романе между ним и Цибульской.

Оля Цибульская (фото: instagram.com/cybulskaya)