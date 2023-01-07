Ці засоби допоможуть ефективно відновити потріскану шкіру рук взимку

Як ефективно позбутися потрісканих рук

Руки щодня найбільше піддаються впливу хімікатів, які впливають на шкіру. Крім того, взимку шкіра втрачає свою еластичність, стає сухою, роздратованою та лущиться.

В деяких випадках порізи, які утворюються на поверхні шкіри, можуть розширюватися все більше, аж до кровоточивості та спричинення болю. Ця проблема може сприяти більшому ризику зараження інфекціями.

Необхідно вибирати лише той крем, який має нейтральний pH та багатий поживними речовинами. До того ж крем краще наносити перед виходом на вулицю або перед сном.

Також слід уникати парфумованих кремів, оскільки вони можуть подразнювати шкіру. Краще віддати перевагу денним кремам, що швидко вбираються, або більш жирним і поживним нічним.

Ще один корисний косметичний засіб - маска для рук. Вона повинна бути виготовлена з натуральних інгредієнтів: арганової олії, олія ши, гель алое вера та олії авокадо.

Природні засоби для зволоження рук

Мед і олія солодкого мигдалю можуть чудово відновити сухі і потріскані руки. Змішайте ложку меду з ложкою олії солодкого мигдалю і нанесіть отриману суміш легкими масажними рухами на руки. Все залиште діяти на кілька годин.

Крім того, можна використовувати оливкову олію першого віджиму для приготування компресу. Просто нанесіть невелику кількість олії на руки, а потім накрийте їх бавовняними рукавичками. Залиште приблизно на 15 хвилин. Найкраще застосовувати компрес перед сном для досягнення найкращих результатів.