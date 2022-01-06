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Эксперт назвал методы, которые помогут восстановить кожу рук после холодов

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Четверг 06 января 2022 15:28
Эксперт назвал методы, которые помогут восстановить кожу рук после холодов Как восстановить кожу рук (pixabay)
Автор: Татьяна Самарук

Зимой кожа рук очень страдает от морозов. К тому же частое использование антисептика становятся настоящими испытаниями. Поэтому, чтобы сохранить гладкость, помогут простые советы, которые не предусматривают лишних затрат.

Об этом рассказали в женском журнале Vogue.

Что поможет восстановить кожу

По словам специалистов, в холода кожа активно теряет влагу, поэтому вероятен риск шелушения и микротрещин, особенно вокруг ногтей и на суставах.

Дерматолог Бертран Хи рассказал о действенном лайфхаке. В частности, крем необходимо наносить еще на влажную кожу. Также стоит минимизировать использование антисептиков и других средств от микробов.

Лучшим решением будет просто часто мыть руки, поскольку разного рода дезинфекторы часто приводят к раздражениям и аллергии.

Как правильно мыть руки зимой

Важно зимой руки мыть правильно. Если вы заходите в дом с улицы и сразу идете мыть руки горячей водой, то вы делаете большую ошибку. Все потому, что нужно использовать воду только комнатной температуры, ведь горячая и холодная разрушают защитный барьер кожи.

Кроме того, после мытья не растирайте руки полотенцем, а немного промокните их салфеткой. Отмечается, что пока они влажные, то нанесите крем. Также не забывайте зимой о перчатках. Ведь именно они смогут противостоять сильной сухости и покраснению кожи.

Эксперты не рекомендуют стирать одежду и мыть посуду. Лучше делать это с помощью машинки. К тому же латексные перчатки склонны вызывать аллергию.

Однако, если же кремы не помогает, а трещины на коже становятся все болезненнее, тогда обратитесь к врачу

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