Эти средства помогут эффективно восстановить потрескавшуюся кожу рук зимой

Как эффективно избавиться от потрескавшихся рук

Руки ежедневно больше подвержены воздействию химикатов, влияющих на кожу. Кроме того, зимой кожа теряет свою эластичность, становится сухой, раздраженной и шелушащейся.

В некоторых случаях порезы, которые образуются на поверхности кожи, могут расширяться все больше, вплоть до кровоточивости и боли. Эта проблема может способствовать большему риску заражения инфекциями.

Необходимо выбирать только крем, имеющий нейтральный pH и богатый питательными веществами. К тому же крем лучше наносить перед выходом на улицу или перед сном.

Также следует избегать парфюмированных кремов, поскольку они могут раздражать кожу. Лучше отдать предпочтение дневным быстро впитывающимся кремам или более жирным и питательным ночным.

Еще одно полезное косметическое средство - маска для рук. Она должна быть изготовлена из натуральных ингредиентов: арганового масла, масла ши, гель алоэ вера и масла авокадо.

Природные средства для увлажнения рук

Мед и масло сладкого миндаля могут отлично восстановить сухие и потрескавшиеся руки. Смешайте ложку меда с ложкой масла сладкого миндаля и нанесите полученную смесь легкими массирующими движениями на руки. Все оставьте действовать на несколько часов.

Кроме того, можно использовать оливковое масло первого отжима для приготовления компресса. Просто нанесите небольшое количество масла на руки, а затем накройте их хлопчатобумажными перчатками. Оставьте примерно на 15 минут. Лучше всего применять компресс перед сном для достижения наилучших результатов.