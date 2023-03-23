Ці запитання патрульні найчастіше ставлять водіям: тримайте універсальні відповіді

Ким і де працюєте?

Як пишуть експерти, давати відповідь на це запитання потрібно лише у випадку скоєння правопорушення. Тоді поліцейські складають протокол, де є графа з місцем роботи.

Якщо ж це не ваш випадок, то представник органів може просто цікавитися платоспроможністю водія.

Куди прямуєте?

Це запитання має на меті перевірити, чи не вживав водій спиртне, адже запах із ротової порожнини його видасть. У такому випадку краще відповісти прямо та не видумувати побрехеньок.

Де навчається ваша дитина?

Ця репліка може прозвучати, якщо у вашому салоні перебуває дитина, а поліцейський помітив якесь порушення правил безпеки: відсутність дитячого крісла чи паска безпеки.

У такі моменти добре мати з собою свідоцтво про народження або показати сторінку паспорта, де вписані імена та дати народження дітей. Це допоможе уникнути зайвих запитань.

Порушуємо?

Звучить досить провокативно, чи не так? До того ж не зрозуміло, що ж вам відповісти, щоб не наробити зайвого клопоту.

Досвідчених водіїв "ловлять" на тому, що вони гірше знають актуальні зміни в ПДР, ніж новачки. Тому таке питання може застати зненацька, і автомобіліст може відчути себе винним.

І що мені з вами робити?

Це запитання найчастіше звучить у кінці вашого діалогу. Воно також є злегка провокативним, і, на думку експертів, натякає на хабар. Не піддавайтеся на провокації. Також не слід пропонувати "розв'язувати питання на місці", оскільки це може бути підставою для кримінальної справи.