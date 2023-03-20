Під час війни в автомобілі обов'язково мають бути ці речі: список від експертів

У кожному автомобілі обов'язкову має бути аптечка, вогнегасник й знак аварійної зупинки, згідно із правилами дорожнього руху. Втім у воєнний час спеціалісти радять розшити список необхідних речей, адже ситуація на дорозі можуть траплятися вкрай різні. Навіть тривожну валізу варто мати не лише вдома, а й в машині.

Про те, які речі варто тримати в автомобілі під час війни, повідомило Міністерство Реінтеграції на своєму каналі в Telegram .

Список необхідних речей, які мають бути в авто

Експерти радять зібрати та возити із собою наступні речі:

лопата, ніж, невелика сокира;

буксирний трос;

рулон армованого скотчу,

запасне колесо та набір інструментів.

"Крім того, подбайте про запас води, їжі, теплий одяг і зарядні пристрої, які працюють від розеток авто. Також візьміть ліхтарик або інші сигнальні засоби, каністру та запас пального. Перед поїздкою обов'язково продумайте маршрут", радять у Мінреінтеграції.

Що має бути в автомобільній аптечці під час війни

У Міністерстві охорони здоров’я України раніше ділились розширеним списком засобів, які мають бути у наборі першої допомоги.

Список обов’язкового складу аптечки на 4 дорослих людей:

рукавички звичайні, нестерильні - 4 пари;

спеціальні ножиці для розрізання одягу та взуття на постраждалих;

стерильні та нестерильні бинти різних розмірів - 5 штук;

еластичний бинт різних розмірів - 2 штуки;

протиопікова пов’язка/бинт розміром мінімум 10х10 см - 2 штуки;

термоковдра з поліетиленовою основою;

термометр, що не б’ється (не ртутний);

індивідуальний перев’язувальний стерильний пакет (типу "Ізраїльський бандаж") - 2 штуки;

клапан для проведення штучної вентиляції легень - 2 штуки;

гіпотермічний пакет;

щиток або пов’язка на око;

бактерицидний пластир різних форм та розмірів - 25 штук;

лейкопластир до 5 метрів завдовжки та 5 сантиметрів завширшки;

стерильні марлеві серветки - 10 упаковок;

косинка перев’язувальна для фіксації кінцівок - 2 штуки;

1 антисептик на водній основі, 1 - на спиртовій;

жарознижувальні та знеболювальні препарати - 1 упаковка;

ентеросорбент від отруєнь;

таблетки для знезараження води - 1 упаковка;

армований скотч;

водостійкий маркер.

Додаткові рекомендації

У МОЗ також поділились списком щодо складу аптечки для людей з додатковими вміннями та навичками: