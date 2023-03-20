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Під час війни в автомобілі обов'язково мають бути ці речі: список від експертів

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Понеділок 20 березня 2023 11:37
Під час війни в автомобілі обов'язково мають бути ці речі: список від експертів Які речі мають бути в авто під час війни (фото: freepik)
Автор: Василина Копитко

У кожному автомобілі обов'язкову має бути аптечка, вогнегасник й знак аварійної зупинки, згідно із правилами дорожнього руху. Втім у воєнний час спеціалісти радять розшити список необхідних речей, адже ситуація на дорозі можуть траплятися вкрай різні. Навіть тривожну валізу варто мати не лише вдома, а й в машині.

Про те, які речі варто тримати в автомобілі під час війни, повідомило Міністерство Реінтеграції на своєму каналі в Telegram.

Список необхідних речей, які мають бути в авто

Експерти радять зібрати та возити із собою наступні речі:

  • лопата, ніж, невелика сокира;
  • буксирний трос;
  • рулон армованого скотчу,
  • запасне колесо та набір інструментів.

"Крім того, подбайте про запас води, їжі, теплий одяг і зарядні пристрої, які працюють від розеток авто. Також візьміть ліхтарик або інші сигнальні засоби, каністру та запас пального. Перед поїздкою обов'язково продумайте маршрут", радять у Мінреінтеграції.

Що має бути в автомобільній аптечці під час війни

У Міністерстві охорони здоров’я України раніше ділились розширеним списком засобів, які мають бути у наборі першої допомоги.

Список обов’язкового складу аптечки на 4 дорослих людей:

  • рукавички звичайні, нестерильні - 4 пари;
  • спеціальні ножиці для розрізання одягу та взуття на постраждалих;
  • стерильні та нестерильні бинти різних розмірів - 5 штук;
  • еластичний бинт різних розмірів - 2 штуки;
  • протиопікова пов’язка/бинт розміром мінімум 10х10 см - 2 штуки;
  • термоковдра з поліетиленовою основою;
  • термометр, що не б’ється (не ртутний);
  • індивідуальний перев’язувальний стерильний пакет (типу "Ізраїльський бандаж") - 2 штуки;
  • клапан для проведення штучної вентиляції легень - 2 штуки;
  • гіпотермічний пакет;
  • щиток або пов’язка на око;
  • бактерицидний пластир різних форм та розмірів - 25 штук;
  • лейкопластир до 5 метрів завдовжки та 5 сантиметрів завширшки;
  • стерильні марлеві серветки - 10 упаковок;
  • косинка перев’язувальна для фіксації кінцівок - 2 штуки;
  • 1 антисептик на водній основі, 1 - на спиртовій;
  • жарознижувальні та знеболювальні препарати - 1 упаковка;
  • ентеросорбент від отруєнь;
  • таблетки для знезараження води - 1 упаковка;
  • армований скотч;
  • водостійкий маркер.

Додаткові рекомендації

У МОЗ також поділились списком щодо складу аптечки для людей з додатковими вміннями та навичками:

  • кровоспинний тампонуючий бинт із гемостатичним засобом;
  • оклюзійна торакальна пов’язка на гелевій основі з клапаном (або без клапана)
  • засіб для зупинки кровотечі механічний типу "CAT" (так званий турнікет)
  • іммобілізаційна шина з гнучкою шириною 10-11 см та довжиною від 90 см
  • назофарингеальний повітропровід з лубрикантом
  • декомпресійна голка

Раніше ми розповідали про те, які авто найрідше потребують відвідування СТО.

Читайте також про те, як підготувати автомобіль до початку весняного сезону.

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