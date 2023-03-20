Під час війни в автомобілі обов'язково мають бути ці речі: список від експертів
У кожному автомобілі обов'язкову має бути аптечка, вогнегасник й знак аварійної зупинки, згідно із правилами дорожнього руху. Втім у воєнний час спеціалісти радять розшити список необхідних речей, адже ситуація на дорозі можуть траплятися вкрай різні. Навіть тривожну валізу варто мати не лише вдома, а й в машині.
Про те, які речі варто тримати в автомобілі під час війни, повідомило Міністерство Реінтеграції на своєму каналі в Telegram.
Список необхідних речей, які мають бути в авто
Експерти радять зібрати та возити із собою наступні речі:
- лопата, ніж, невелика сокира;
- буксирний трос;
- рулон армованого скотчу,
- запасне колесо та набір інструментів.
"Крім того, подбайте про запас води, їжі, теплий одяг і зарядні пристрої, які працюють від розеток авто. Також візьміть ліхтарик або інші сигнальні засоби, каністру та запас пального. Перед поїздкою обов'язково продумайте маршрут", радять у Мінреінтеграції.
Що має бути в автомобільній аптечці під час війни
У Міністерстві охорони здоров’я України раніше ділились розширеним списком засобів, які мають бути у наборі першої допомоги.
Список обов’язкового складу аптечки на 4 дорослих людей:
- рукавички звичайні, нестерильні - 4 пари;
- спеціальні ножиці для розрізання одягу та взуття на постраждалих;
- стерильні та нестерильні бинти різних розмірів - 5 штук;
- еластичний бинт різних розмірів - 2 штуки;
- протиопікова пов’язка/бинт розміром мінімум 10х10 см - 2 штуки;
- термоковдра з поліетиленовою основою;
- термометр, що не б’ється (не ртутний);
- індивідуальний перев’язувальний стерильний пакет (типу "Ізраїльський бандаж") - 2 штуки;
- клапан для проведення штучної вентиляції легень - 2 штуки;
- гіпотермічний пакет;
- щиток або пов’язка на око;
- бактерицидний пластир різних форм та розмірів - 25 штук;
- лейкопластир до 5 метрів завдовжки та 5 сантиметрів завширшки;
- стерильні марлеві серветки - 10 упаковок;
- косинка перев’язувальна для фіксації кінцівок - 2 штуки;
- 1 антисептик на водній основі, 1 - на спиртовій;
- жарознижувальні та знеболювальні препарати - 1 упаковка;
- ентеросорбент від отруєнь;
- таблетки для знезараження води - 1 упаковка;
- армований скотч;
- водостійкий маркер.
Додаткові рекомендації
У МОЗ також поділились списком щодо складу аптечки для людей з додатковими вміннями та навичками:
- кровоспинний тампонуючий бинт із гемостатичним засобом;
- оклюзійна торакальна пов’язка на гелевій основі з клапаном (або без клапана)
- засіб для зупинки кровотечі механічний типу "CAT" (так званий турнікет)
- іммобілізаційна шина з гнучкою шириною 10-11 см та довжиною від 90 см
- назофарингеальний повітропровід з лубрикантом
- декомпресійна голка
Раніше ми розповідали про те, які авто найрідше потребують відвідування СТО.
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