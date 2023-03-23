Эти вопросы патрульные чаще всего задают водителям: держите универсальные ответы

Кем и где работаете?

Как пишут эксперты, давать ответ на этот вопрос нужно только в случае совершения правонарушения. Тогда полицейские составляют протокол, где есть графа с местом работы.

Если это не ваш случай, то представитель органов может просто интересоваться платежеспособностью водителя.

Куда следуете?

Этот вопрос должен проверить, не употреблял ли водитель спиртное, ведь запах из полости рта его выдаст. В таком случае лучше ответить прямо и не придумывать сказок.

Где учится ваш ребенок?

Эта реплика может прозвучать, если в вашем салоне находится ребенок, а полицейский заметил какое-то нарушение правил безопасности: отсутствие детского кресла или ремня безопасности.

В такие моменты хорошо иметь с собой свидетельство о рождении или показать страницу паспорта, где вписаны имена и даты рождения детей. Это поможет избежать лишних вопросов.

Нарушаем?

Звучит достаточно провокационно, не правда ли? К тому же непонятно, что же вам ответить, чтобы не доставить лишних хлопот.

Опытных водителей "ловят" на том, что они хуже знают актуальные изменения в ПДД, чем новички. Поэтому такой вопрос может застать врасплох, и автомобилист может почувствовать себя виноватым.

Что мне с вами делать?

Этот вопрос чаще всего звучит в конце вашего диалога. Он также слегка провокационный, и, по мнению экспертов, намекает на взятку. Не поддавайтесь на провокации. Также не следует предлагать "решать вопрос на месте", поскольку это может служить основанием для уголовного дела.