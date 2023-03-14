Названо список сімейних автомобілів, які часто ламаються

Сімейні автомобілі - це робочі машини, які щодня возять людей на роботу та дітей в школу. Власники таких авто розповіли про досвід експлуатації своїх машин. Загалом складено рейтинг моделей, які ламаються найчастіше.

Про це йдеться на сайті What Car .

У Kia Ceed не було виявлено серйозних несправностей. Тим не менш, виправлення деяких поломок займало занадто багато часу.

Роки випуску: 2018 - наш час.

У бензинових Volvo V40 найчастіше виходили з ладу електроніка та деталі підвіски. З такими проблемами зіштовхнулися 18% власників.

Дизельна версія хетчбека виявилася проблемнішою, ніж бензинова. Найбільш поширеними проблемами є електроніка та паливна система.

Роки випуску: 2018 - наш час.

Дизельний Volkswagen Golf сьомого покоління показав середню надійність. У моделі часто ламаються акумулятор, електроніка, коробка передач та вихлопна система.

У Honda Civic часто виникають проблеми з електронікою. Згідно з опитуванням, з цим зіткнулися 22% власників моделі.

Проблемою чеський компактного кросовера є коробка передач та зчеплення.

Нова Mazda 3 виявилася надійнішою за попередників. Тільки 23% автомобілів виявили несерйозні поломки.

Роки випуску: 2019 - наш час.

У 15% власників бензинових Skoda Octavia траплялися поломки, пов'язані з електронікою та двигуном. Ремонт часто займав менш як тиждень.

Експерти опитали 24927 водіїв про їх досвід експлуатації своїх автомобілів. Вони розповіли, з якими поломками стикалися за останні роки та наскільки складним виявився ремонт.

До списку проблемних автомобілів потрапило чимало моделей, які користуються особливою популярністю в Україні.

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