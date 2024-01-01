Ці забуті жіночі українські імена вразять вас своєю красою

Як назвати дівчинку - цікаві українські імена та їхнє значення

Текла - довершена, досконала. Це ім'я прийшло до України з Візантії. Воно походить від декількох варіацій імен. Саме Фекла - запозичене з польської мови.

Харитина - витончена, красива, приваблива. Це ім'я - жіноча версія чоловічого імені Харитон. У грецькій міфології Харитами називали богинь вроди.

Маїна - у травні народжена. Красиве та дуже рідкісне ім'я, яке було не дуже розповсюдженим у минулому.

Як назвати дівчинку - незвичайні варіанти (скріншот)

Лукина - світла, та, що дає сяйво. Це ім'я пішло від римського чоловічого імені Лукій або Луцій. Ще один варіант - Луція.

Тереса - та, що полює та прагне. Похідне ім'я від Терези. Зазвичай дівчата з таким іменем завжди вірять у себе та досягають бажаного.

Юстина - справедлива. Похідне від чоловічого імені Юстин. Дівчинку з цим іменем також можна називати Устиною або Устєю.

Минодора - подарунок з Місяця. Це ім'я запозичене з грецької мови. Дуже рідкісне, але цікаве.

Як оригінально назвати доньку - додаткові варіанти

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