На фото з українського села 1920-х помітили те, що всіх приголомшило
Іноді архівні світлини можуть сильно здивувати. Однією з таких виявилася фотокартка, зроблена в українському селі у 1920-х роках. На ній помітили те, що усіх приголомшило.
Що було на фото, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: сайт JoyReactor, Facebook-паблік "Костя і компанія", допис в X (Twitter) на сторінці під назвою "Леся Українка".
Старе фото українського села - що про нього відомо
Архівна світлина, як зазначається у мережі, демонструє життя українців у 1920 роках. Фото зроблено нібито у селі Великі Сорочинці, що на Полтавщині. На ній зображено чоловіка, який стоїть біля будинку.
Архівна світлина (фото: ua.reactor.cc)
Що помітили у мережі
Це фото іноді "спливає" у соцмережах, а нещодавно його знову помітили українці.
"Дуже мало ми знаєм про власну країну. Тож пізнаємо, розвиваємось. Господар, 1920 рік. Село Великі Сорочинці, Полтавщина. Звертають увагу "ролети" з очерету, над вікнами. Українці вже тоді були прогресивною нацією. І не личаки на ногах, а хромові чоботи", - йдеться у новому дописі у Facebook.
На фото дійсно можна помітити дивний предмет над вікном хатинки. Він дійсно схожий на ролет. Але чи дійсно це він - залишається загадкою.
Архівна світлина ошелешила українців (скріншот)
Світлину швидко почали обговорювати не тільки у Facebook, а ще й в X. Вже з'являються нові версії та думки. Користувачі пишуть:
- "Як цікаво, моя Батьківщина"
- "Більшість росіян зараз живуть в халупах набагато гірших, ніж ця!"
- "Не стверджую, мені більше схоже, що то для продуктів , щось типу холодильника. Бачила таке в селі, але вже з дерева"
- "Чистенька біла хата, бачу тин, охайно вдягнений чоловік"
- "Це говорить ще й про працьовитість українських людей, бо це треба добряче попрацювати над такими ролетами.А взагалі, ми бачимо людину, хазяїна, не алкаша та не ледаря".
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