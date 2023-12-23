На фото з українського села 1920-х помітили те, що всіх приголомшило

Іноді архівні світлини можуть сильно здивувати. Однією з таких виявилася фотокартка, зроблена в українському селі у 1920-х роках. На ній помітили те, що усіх приголомшило.

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайт JoyReactor, Facebook-паблік "Костя і компанія", допис в X (Twitter) на сторінці під назвою "Леся Українка".

Що було на фото, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Старе фото українського села - що про нього відомо

Архівна світлина, як зазначається у мережі, демонструє життя українців у 1920 роках. Фото зроблено нібито у селі Великі Сорочинці, що на Полтавщині. На ній зображено чоловіка, який стоїть біля будинку.

Архівна світлина (фото: ua.reactor.cc)

Що помітили у мережі

Це фото іноді "спливає" у соцмережах, а нещодавно його знову помітили українці.

"Дуже мало ми знаєм про власну країну. Тож пізнаємо, розвиваємось. Господар, 1920 рік. Село Великі Сорочинці, Полтавщина. Звертають увагу "ролети" з очерету, над вікнами. Українці вже тоді були прогресивною нацією. І не личаки на ногах, а хромові чоботи", - йдеться у новому дописі у Facebook.

На фото дійсно можна помітити дивний предмет над вікном хатинки. Він дійсно схожий на ролет. Але чи дійсно це він - залишається загадкою.

Архівна світлина ошелешила українців (скріншот)

Світлину швидко почали обговорювати не тільки у Facebook, а ще й в X. Вже з'являються нові версії та думки. Користувачі пишуть: