Эти забытые женские украинские имена поразят вас своей красотой

Как назвать девочку - интересные украинские имена и их значение

Текла - совершенная, идеальная. Это имя пришло в Украину из Византии. Оно происходит от нескольких вариаций имен. Именно Фекла - заимствованное из польского языка.

Харитина - изящная, красивая, привлекательная. Это имя - женская версия мужского имени Харитон. В греческой мифологии Харитами называли богинь красоты.

Маина - в мае рожденная. Красивое и очень редкое имя, не очень распространенное в прошлом.

Как назвать девочку - необычные варианты (скриншот)

Лукина - светлая, дающая сияние. Это имя произошло от римского мужского имени Лукий или Луций. Еще один вариант - Луция.

Тереса - охотящаяся и стремящаяся. Производное имя от Терезы. Обычно девочки с таким именем всегда верят в себя и достигают желаемого.

Юстина - справедливая. Производное от мужского имени Юстин. Девочку с этим именем также можно называть Устиной или Устей.

Минодора - подарок с Луны. Это имя заимствовано из греческого языка. Очень редкое, но интересное.

Как оригинально назвать дочь - дополнительные варианты

Кроме того, вы можете присмотреться к таким именам: Фразина, Афия, Орислава, Фросина, Ясения.