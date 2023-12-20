Дивіться, як виглядали українські різдвяні листівки на початку ХХ століття (фото)

Перші вітальні листівки у світі з'явились ще у кінці ХVIII століття. Згодом їх почали друкувати до кожного великого свята. Одними із найефектніших є різдвяні серії. Вони відрізняються високою художньою якістю та креативними мотивами.

Якими були українські різдвяні листівки у минулому столітті

Перша масова листівка була випущена 1843 року в Лондоні на замовлення Генрі Коула. Він завжди писав святкові привітання своїм численним друзям та родичам від руки.

Коли він уже з цим не зміг справлятись, то доручив Джону Калькотту Хорслі намалювати листівку. На ній були зображені бідняки, що отримують їжу й одяг. У центрі поштівки була щаслива родина, що сиділа, обнявшись, і пила вино.

На українських теренах у великих об’ємах листівки з'явились наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. Це пов'язано із поширенням поштового обігу. Українські вітальні листівки друкували, зокрема, у краківському видавництві "Салон польських художників".

"Різдвяна поштівка - скромний прямокутничок паперу, який вміщує найзаповітніші бажання, найтепліші слова для близьких, довгоочікувані новини, привітання, сподівання щодо майбутнього", - зазначають експерти.

Українська листівка увібрала в себе не лише нашу культуру та традиції, а й історичні реалії: буремні часи світових воєн, національно-визвольних змагань і натиск радянської пропаганди.

"Дехто з художників, чиї роботи прикрашають старі святкові листівки, зазнали репресій, і навіть нинішня війна відобразилася на наших поштових картках", - пишуть колекціонери.

Вони діляться старовинними різдвяними листівками.

Українські листівки минулого століття (фото: Instagram/Violity)

Також у групі показали сучасну українську різдвяну листівку, яка відображає реалії війни. Ймовірно, вона також стане дуже цінною у колекціонерів.

Воїн ЗСУ на різдвяній листівці (фото: Instagram/Violity)