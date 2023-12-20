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Дивіться, як виглядали українські різдвяні листівки на початку ХХ століття (фото)

Середа 20 грудня 2023 20:42
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Дивіться, як виглядали українські різдвяні листівки на початку ХХ століття (фото) Як виглядали українські різдвяні листівки минулого століття (колаж: РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

Перші вітальні листівки у світі з'явились ще у кінці ХVIII століття. Згодом їх почали друкувати до кожного великого свята. Одними із найефектніших є різдвяні серії. Вони відрізняються високою художньою якістю та креативними мотивами.

Старовинними українськими листівками ділиться РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Violity в Instagram.

Якими були українські різдвяні листівки у минулому столітті

Перша масова листівка була випущена 1843 року в Лондоні на замовлення Генрі Коула. Він завжди писав святкові привітання своїм численним друзям та родичам від руки.

Коли він уже з цим не зміг справлятись, то доручив Джону Калькотту Хорслі намалювати листівку. На ній були зображені бідняки, що отримують їжу й одяг. У центрі поштівки була щаслива родина, що сиділа, обнявшись, і пила вино.

На українських теренах у великих об’ємах листівки з'явились наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. Це пов'язано із поширенням поштового обігу. Українські вітальні листівки друкували, зокрема, у краківському видавництві "Салон польських художників".

"Різдвяна поштівка - скромний прямокутничок паперу, який вміщує найзаповітніші бажання, найтепліші слова для близьких, довгоочікувані новини, привітання, сподівання щодо майбутнього", - зазначають експерти.

Українська листівка увібрала в себе не лише нашу культуру та традиції, а й історичні реалії: буремні часи світових воєн, національно-визвольних змагань і натиск радянської пропаганди.

"Дехто з художників, чиї роботи прикрашають старі святкові листівки, зазнали репресій, і навіть нинішня війна відобразилася на наших поштових картках", - пишуть колекціонери.

Вони діляться старовинними різдвяними листівками.

Дивіться, як виглядали українські різдвяні листівки на початку ХХ століття (фото)Дивіться, як виглядали українські різдвяні листівки на початку ХХ століття (фото)Дивіться, як виглядали українські різдвяні листівки на початку ХХ століття (фото)Дивіться, як виглядали українські різдвяні листівки на початку ХХ століття (фото)Дивіться, як виглядали українські різдвяні листівки на початку ХХ століття (фото)Дивіться, як виглядали українські різдвяні листівки на початку ХХ століття (фото)Дивіться, як виглядали українські різдвяні листівки на початку ХХ століття (фото)Дивіться, як виглядали українські різдвяні листівки на початку ХХ століття (фото)Українські листівки минулого століття (фото: Instagram/Violity)

Також у групі показали сучасну українську різдвяну листівку, яка відображає реалії війни. Ймовірно, вона також стане дуже цінною у колекціонерів.

Дивіться, як виглядали українські різдвяні листівки на початку ХХ століття (фото)Воїн ЗСУ на різдвяній листівці (фото: Instagram/Violity)

Раніше ми писали про те, що у Києві засвітили головну ялинку країни - фото.

Читайте також про те, що українці відповіли, коли святкуватимуть Різдво - 25 грудня чи 7 січня.

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