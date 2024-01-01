Ці забуті жіночі українські імена вразять вас своєю красою

Старовинні імена повертаються у моду. І багато хто починає цікавитися, як назвати доньку, якщо хочеться чогось оригінального. Існує чимало дуже красивих українських імен, серед яких ви точно знайдете щось незвичайне.

Під час написання матеріалу було використано джерела: Вікіпедія, TikTok-сторінка sydorenko91.

Як назвати доньку у 2024 році, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Як назвати дівчинку - цікаві українські імена та їхнє значення

Текла - довершена, досконала. Це ім'я прийшло до України з Візантії. Воно походить від декількох варіацій імен. Саме Фекла - запозичене з польської мови.

Харитина - витончена, красива, приваблива. Це ім'я - жіноча версія чоловічого імені Харитон. У грецькій міфології Харитами називали богинь вроди.

Маїна - у травні народжена. Красиве та дуже рідкісне ім'я, яке було не дуже розповсюдженим у минулому.

Як назвати дівчинку - незвичайні варіанти (скріншот)

Лукина - світла, та, що дає сяйво. Це ім'я пішло від римського чоловічого імені Лукій або Луцій. Ще один варіант - Луція.

Тереса - та, що полює та прагне. Похідне ім'я від Терези. Зазвичай дівчата з таким іменем завжди вірять у себе та досягають бажаного.

Юстина - справедлива. Похідне від чоловічого імені Юстин. Дівчинку з цим іменем також можна називати Устиною або Устєю.

Минодора - подарунок з Місяця. Це ім'я запозичене з грецької мови. Дуже рідкісне, але цікаве.

Як оригінально назвати доньку - додаткові варіанти

Окрім цього, ви можете придивитися до таких імен: Фразина, Афія, Орислава, Фросина, Ясенія.