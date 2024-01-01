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Эти забытые женские украинские имена поразят вас своей красотой

Понедельник 01 января 2024 18:25
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Эти забытые женские украинские имена поразят вас своей красотой Как называли девушек в прошлом (фото: pinterest.com)
Автор: Полина Иваненко

Старинные имена возвращаются в моду. И многие начинают интересоваться, как назвать дочь, если хочется чего-то оригинального. Существует немало очень красивых украинских имен, среди которых вы найдете что-то необычное.

Как назвать дочь в 2024 году, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: Википедия, TikTok-страница sydorenko91.

Как назвать девочку - интересные украинские имена и их значение

Текла - совершенная, идеальная. Это имя пришло в Украину из Византии. Оно происходит от нескольких вариаций имен. Именно Фекла - заимствованное из польского языка.

Харитина - изящная, красивая, привлекательная. Это имя - женская версия мужского имени Харитон. В греческой мифологии Харитами называли богинь красоты.

Маина - в мае рожденная. Красивое и очень редкое имя, не очень распространенное в прошлом.

Эти забытые женские украинские имена поразят вас своей красотойКак назвать девочку - необычные варианты (скриншот)

Лукина - светлая, дающая сияние. Это имя произошло от римского мужского имени Лукий или Луций. Еще один вариант - Луция.

Тереса - охотящаяся и стремящаяся. Производное имя от Терезы. Обычно девочки с таким именем всегда верят в себя и достигают желаемого.

Юстина - справедливая. Производное от мужского имени Юстин. Девочку с этим именем также можно называть Устиной или Устей.

Минодора - подарок с Луны. Это имя заимствовано из греческого языка. Очень редкое, но интересное.

Как оригинально назвать дочь - дополнительные варианты

Кроме того, вы можете присмотреться к таким именам: Фразина, Афия, Орислава, Фросина, Ясения.

Ранее мы уже рассказывали, как выглядели украинские рождественские открытки в начале ХХ века.

Кроме того, недавно стало известно, что на фото из украинского села 1920-х заметили то, что всех ошеломило.

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