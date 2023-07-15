Ці українські слова "репресувала" радянська влада майже 100 років тому: список

Радянська влада десятиліттями намагалась знищити українську мову. Для цього вилучала оригінальні слова зі словників та замінювала їх на іншомовні відповідники. За майже 70 років такої мовної репресії деякі українські слова дійсно вийшли з ужитку і майже вимерли.

Як радянська влада знищувала українську мову

Упродовж усього існування української мови вона еволюціонувала, збагачувалась новими словами. До цього процесу долучались дослідники, учені, письменники. Однак тоталітарна машина пройшлася не лише по українському народу, а й по мові.

У 30-х роках ХХ століття радянська влада насильно вилучала з української мови слова, збіднювала її та робила все, аби забезпечити її несприйняття на десятиліття вперед.

Уявіть, що такі слова, як "овочі", "фрукти", "канікули" та багато інших нам колись примусово нав’язала радянська влада.

Натомість "репресовані" слова вийшли з ужитку та майже вимерли... Зараз саме час їх повернути в активний фонд української лексики й вживати у щоденному мовленні.

Список "репресованих" слів

Замість вилучених слів радянська влада пропагувала нові, які мало відрізнялись від російських або були іноземного походження.