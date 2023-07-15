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Ці українські слова "репресувала" радянська влада майже 100 років тому: список

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Субота 15 липня 2023 20:37
Ці українські слова "репресувала" радянська влада майже 100 років тому: список Які слова "репресувала" радянська влада (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Радянська влада десятиліттями намагалась знищити українську мову. Для цього вилучала оригінальні слова зі словників та замінювала їх на іншомовні відповідники. За майже 70 років такої мовної репресії деякі українські слова дійсно вийшли з ужитку і майже вимерли.

Списком слів, які "репресувала" радянська влада, поділилась група Teachmeua в Instagram.

Як радянська влада знищувала українську мову

Упродовж усього існування української мови вона еволюціонувала, збагачувалась новими словами. До цього процесу долучались дослідники, учені, письменники. Однак тоталітарна машина пройшлася не лише по українському народу, а й по мові.

У 30-х роках ХХ століття радянська влада насильно вилучала з української мови слова, збіднювала її та робила все, аби забезпечити її несприйняття на десятиліття вперед.

Уявіть, що такі слова, як "овочі", "фрукти", "канікули" та багато інших нам колись примусово нав’язала радянська влада.

Натомість "репресовані" слова вийшли з ужитку та майже вимерли... Зараз саме час їх повернути в активний фонд української лексики й вживати у щоденному мовленні.

Список "репресованих" слів

Замість вилучених слів радянська влада пропагувала нові, які мало відрізнялись від російських або були іноземного походження.

  • городина - овочі
  • садовина - фрукти
  • засновок - гіпотеза
  • вакація - канікули
  • цинамон - кориця
  • лямпа - лапма
  • виїмок - виняток
  • обрус - скатертина
  • тепломір - термометр
  • горбовина - височина
  • підсоння - клімат
  • чудуватися - дивуватися
  • хідник - тротуар
  • Великий Віз (сузір'я) - Велика Ведмедиця
  • партика - скибка
  • сочка - лінза

Раніше ми розповідали про те, звідки походить слово "канікули" і до чого там собаки.

Читайте також про те, яких слів ніколи не існувало в українській мові, а їх вигадала російська пропаганда.

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