Звідки в українській мові взялося слово "канікули" та до чого тут собаки: пояснення філолога

Мова - живий організм, який постійно розвивається, взаємодіє з іншими мовами та змінюється. Деякі звичні слова мають абсолютно несподіване первинне значення та іншомовне походження. Ось здавалося би, який може бути зв'язок між "канікулами" та "собаками"?

Відповідь на це питання дали на філологічній сторінці "Давай займемось текстом" у Facebook .

Звідки походить слово "канікули"

"Канікули" - це слово прийшло в українську мову з латини. Canicula - ось такий вигляд воно мало спочатку. Його значення вас здивує: "маленький собачка". Cane - це "собака" сучасною італійською мовою. Але ж до чого ж тут відпочинок?" - пишуть філологи.

Вони пояснюють, що давні римляни зірку Сіріус, найяскравішу в сузір’ї Великого Пса, називали Canicula. Щороку на початку літа вона ставала видимою зранку. Тоді ж починалися й перші спекотні дні.

"Цей період називали "dies caniculares", тобто "собачі дні". У спеку намагалися не працювати, а відпочивати. Тому літній відпочинок - це канікули", - зазначають експерти.

"Канікули" походять від латинського Canicula -"маленький собачка" (фото: facebook.com/Давай займемось текстом)

А що з тоді з відпусткою і вакацією?

Слово "відпустка" етимологічно пов'язують із коренем "пуст" - "робити пустим, звільняти". Відповідно під час відпустки людина вільна від роботи.

А от вакація, яке часто використовують на Галичині, насправді не походить з польської, як багато хто вважає. Воно теж запозичене з латинської vacātio - та означає "звільнення", "свобода з vacāre" - бути вільним, незайнятим, відпочивати.

До речі, це слово з латини запозичили багато мов: