Эти украинские слова "репрессировала" советская власть почти 100 лет назад: список
Советская власть десятилетиями пыталась уничтожить украинский язык. Для этого изымала оригинальные слова из словарей и заменяла их на иноязычные. За почти 70 лет такой репрессии некоторые украинские слова действительно вышли из употребления и почти вымерли.
Списком слов, которые "репрессировала" советская власть, поделилась группа Teachmeua в Instagram.
Как советская власть уничтожала украинский язык
На протяжении всего существования украинского языка он эволюционировал, обогащался новыми словами. К этому процессу приобщались исследователи, ученые, писатели. Однако тоталитарная машина прошлась не только по украинскому народу, но и по языку.
В 30-х годах ХХ века советская власть насильственно изымала из украинского языка слова, обворовала его и сделала все, чтобы обеспечить его неприятие на десятилетие вперед.
Представьте себе, что такие слова, как "овочі", "фрукти", "канікули" и многие другие нам когда-то принудительно навязала советская власть.
"Репрессированные" слова вышли из употребления и почти вымерли... Сейчас самое время их вернуть в активный фонд украинской лексики и употреблять в ежедневной речи.
Список "репрессированных" слов
Вместо изъятых слов советские власти пропагандировали новые, которые почти не отличались от русских либо были иностранного происхождения.
- городина - овочі
- садовина - фрукти
- засновок - гіпотеза
- вакація - канікули
- цинамон - кориця
- лямпа - лапма
- виїмок - виняток
- обрус - скатертина
- тепломір - термометр
- горбовина - височина
- підсоння - клімат
- чудуватися - дивуватися
- хідник - тротуар
- Великий Віз (сузір'я) - Велика Ведмедиця
- партика - скибка
- сочка - лінза
Раньше мы рассказывали о том, откуда происходит слово "канікули" и к чему там собаки.
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