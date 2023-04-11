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Як Coca-Cola впливає на організм: вся правда про популярний напій

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Вівторок 11 квітня 2023 20:35
Як Coca-Cola впливає на організм: вся правда про популярний напій Чи можна пити Coca-Cola (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Майже усі люди п'ють популярний газований напій Coca-Cola. Одні вважають, що він такий напій дуже шкідливий для організму, інші ж бачать лише користь.

Про це повідомила імунолог Дарина Литвиненко в Instagram.

Що відомо

Експерт назвала цікаві факти про Coca-Cola, серед них:

  • Кока-кола була створена в 1886 році в Атланті, США фармацевтом Джоном Пембертоном;
  • Спочатку вона продавалася як ліки в аптеках, що мали допомагати зменшити біль і дати енергію;
  • Назва Coca-Cola походить від основних інгредієнтів напою - листя коки й горіхів коли.

Яка небезпека

Кислота

Експерт каже, що Coca-Cola містить ортофосфатну кислоту, і сам напій має кислотність між 4-5, але у шлунку кислотність до 2 (це значно кисліше).

"Тобто на слизову це не буде щось незвичне по кислотності (за умови, що все добре у людини зі шлунком), але нашкодить зубній емалі так само як і інші кислі продукти", - йдеться у повідомленні.

Загалом всі поради, що таким напоєм можна мити чайник, базуються на дії цієї кислоти. Однак, через барвники можна ще й забруднити посуд.

Цукор

Як і будь-який газований напій, Coca-Cola перш за все небезпечна великим вмістом цукру. Однак, такі напої є і без цукру, але там є цукрозамінник аспартам.

Тому діабетикам вона корисніша, іншим - шкідливіша, тому що шкода для мікробіому переважає користь від відсутності цукру.

"Є Кола де єстевія замість аспартаму, це найкращий варіант, але таку треба шукати", - додала експерт.

За словами експерта, Coca-Cola не корисна для організму і якщо її пити постійно, то суттєво погіршиться стан організму.

Раніше вчені називали напій, який прискорює старіння і скорочує життя.

Також ми писали, який популярний напій допоможе прожити довше.

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Cocа-Cola Beverages Ukraine Ltd. напиток