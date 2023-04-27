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Эти три напитка усиливают тревогу: будьте осторожнее с тем, что пьете ежедневно

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Четверг 27 апреля 2023 11:30
Эти три напитка усиливают тревогу: будьте осторожнее с тем, что пьете ежедневно Какие напитки усиливают или вызывают тревогу (фото: freepik-com)
Автор: Анна Шиканова

Напитки имеют свойство успокаивать, бодрить или утолять жажду. И некоторые из них способны усиливать состояние тревожности и беспокойства. Такие напитки нельзя пить перед важными встречами, экзаменами или перед сном.

Какие напитки могут усиливать тревожность и беспокойство, рассказала невролог и психотерапевт Анна Чередниченко на своей странице в Instagram.

Какие напитки вызывают тревогу

По словам специалиста, три напитка способны вызвать или усилить тревожные состояния. Это:

  • Кофе - даже одна чашка
  • Алкоголь - особенно с пузырьками
  • Безалкогольная кола или пепси, и другие продукты с сахарозаменителем аспартамом

Почему эти напитки вызывают тревогу

Дело в том, что аспартам угнетает создание в головном мозге гормонов радости - серотонина и дофамина. И повышает уровень гормона стресса - кортизола.

"Пьете диетическую колу вы, а нервные нарушения получают потом ваши дети из-за изменений в генах, которые вызывает аспартам", - подчеркивает врач.

Кроме того, эти напитки способны вызвать не только тревогу. Еще из-за них бывают проблемы с обучением, головные боли, судороги, мигрень, депрессия и бессонница. Повышенный риск инсульта, сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

Чередниченко отметила, что аспартам встречается не только в напитках. Также он есть и в продуктах.

"Аспартам маркируется на этикетках продуктов Е 951. Это жевательные резинки, сладости для диабетиков, фруктовые йогурты, спортивное питание и витамины для детей и взрослых", - добавила специалист.

Кстати, об опасности аспартама было проведено исследование. Ученые установили, что это вещество вполне безопасно только в минимальных суточных дозах - 50 мг/кг. А при превышении дозы аспартам может быть опасен.

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