10 несподіваних побічних ефектів від чаю з лимоном, про які має знати кожен

Чай з лимоном улюблений напій для багатьох. Він збагачений антиоксидантними поліфенолами чаю і вітаміном С з лимона, що зміцнює імунітет. Однак надмірне вживання цього напою може також призвести до побічних ефектів.

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Ерозія зубів

У людей, які регулярно вживають лимонний чай, можуть спостерігатися ознаки ерозії зубної емалі. Лимон може бути тихим вбивцею для емалі, роблячи зуби чутливими до гострого болю та до різких змін температури.

Споживання надмірної кількості лимона (або цитрусових) також може призвести до відчуття поколювання в роті.

Печія

Надмірне споживання лимонного чаю може змінити рівень рН шлунка та кишечника, викликаючи кислотний рефлюкс, коли кислота зі шлунку рухається до стравоходу. Це може викликати відчуття печіння в грудях, а іноді і блювоту.

Зневоднення

У крайніх випадках лимон може працювати як сечогінний засіб. Це означає, що він викликає зневоднення в організмі через часті позиви до сечовипускання. Досить часте вживання лимонного чаю може виявитися небезпечним і викликати зневоднення організму.

Крім того, чай з лимоном не дуже ефективний у відновленні балансу рідини після зневоднення, спричиненого фізичними навантаженнями.

Виразки на слизовій рота

Вживання занадто великої кількості чаю з лимоном може подразнювати слизові оболонки та потенційно призвести до афти - виразки на слизовій порожнині рота.

Небезпечно для вагітних

Вагітним жінкам не рекомендується вживати чай з лимоном, оскільки він містить кофеїн. Надмірне споживання кофеїну може спровокувати викидень або інші серйозні побічні ефекти.

Небезпечно для матерів, що годують груддю

Жінкам, які годують дітей грудьми, також слід уникати лимонного чаю. Кофеїн з чаю змішується з грудним молоком, і через це дитина може стати більш вередливою або дратівливою.

Остеопороз

Лимонний чай вимиває велику кількість кальцію з організму через сечу, що може спричинити остеопороз - крихкість кісток.

Поглинання алюмінію

Коли ви додаєте лимон у свій чай, алюміній, присутній у напої, засвоюється організмом, чого не відбувається, якщо ви п’єте звичайний чай.

Цей абсорбований алюміній може викликати токсичність в організмі, що може призвести до енцефалопатії, остеомаляції або апластичної хвороби кісток, підвищеного ризику інфекції, збільшення маси лівого шлуночка та зниження функції міокарда і навіть раптової смерті.

Хвороба Альцгеймера

Дослідження пов’язують споживання лимонного чаю з ймовірністю розвитку хвороби Альцгеймера у зрілому віці. Регулярне вживання чаю з лимоном може спричинити накопичення бляшок у мозку, що пов’язують із виникненням хвороби Альцгеймера.

Проблеми зі шлунком

У деяких людей регулярне вживання чаю з лимоном може викликати біль у шлунку, діарею, синдром подразненого кишечника і навіть виразку.

У Книзі ліків Аюрведи заборонено змішувати лимон і мед з гарячою водою. Вважається, що ця комбінація змінює природні якості інгредієнтів і потенційно може викликати проблеми з травленням.

Усі ці побічні ефекти лимонного чаю серйозні, але вони не означають, що потрібно від нього повністю відмовитись. Випивайте не більше однієї чашки на день, бажано вранці, коли шлунок порожній.

Якщо ви відчуваєте будь-які симптоми, такі як чутливість зубів, біль у животі або нудота, тимчасово відмовтесь від чаю з лимоном і проконсультуйтеся з лікарем.