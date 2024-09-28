Ці трендові зачіски омолодять на 10 років та зроблять вас зіркою цієї осені (фото)

Короткі жіночі стрижки часто бувають занадто стриманими або ж просто набридають, адже спробувати щось новеньке не завжди вдається - волосся має відрости після попереднього походу до перукаря. Але цієї осені в тренди увірвалися одразу декілька варіантів зачісок, які не тільки омолодять, а ще й будуть чудово виглядати.

Які зачіски зараз в моді та як стригтися, аби мати молодший вигляд, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Модні жіночі зачіски

Класичний боб, який вдало приховує вік та підкреслює красу, вже втрачає популярність. Замість нього в тренди увійшли більш креативні варіанти стрижки.

Так, нині стилісти радять приміряти об'ємний боб на попелястий блонд, який вдало маскує сивину й при цьому помітно освіжає колір обличчя. Акцент на потилиці можна зробити завдяки вкороченим пасмам та легкій хвилі.

Модна зачіска для жінки після 50 (фото: instagram.com/kaelamariebeauty)

Окрім цього, стилісти радять звернути увагу на боб з об'ємом біля вух. Зазвичай цю стрижку роблять з більшим "начосом" на потилиці, але нині дуже вдало виглядає й інша варіація.

Така зачіска буде мати особливо ефектний вигляд на тонованому волоссі з ефектом мелірування. Більш світлі пасма вдало створять текстурність зачіски, що надасть вам вишуканості.

Коротка стрижка для жінок після 40 років (фото: instagram.com/kaelamariebeauty)

Ну а для жінок, які не хочуть ходити з прямим волоссям та робити зачіски на браш, є чудовий варіант - хвилястий боб. Просто попередьте свого перукаря про те, що плануєте підкручувати волосся, аби він врахував це перед стрижкою.

Хвилястий боб на коротке волосся (фото: instagram.com/kaelamariebeauty)

Окрім цього, можна зробити асиметричний боб. Замість класичного проділу та однакової довжини спробуйте приміряти більш оригінальний образ. Така зачіска здатна врівноважити риси обличчя, омолодити та просто освіжити.

Асиметрична зачіска, яка омолоджує (фото: instagram.com/kaelamariebeauty)

Попри те, що боб-каре здається звичайною зачіскою, насправді ж така стрижка має акуратний та жіночний вигляд. До того ж варіації боба вдало підійдуть до різних образів.

"Все, що вам потрібно, це належний догляд, щоб все виглядало ідеально. Тому обов’язково ретельно зволожуйте волосся, аби пухнастість не зіпсувала всі ваші старання", - радять стилісти.