ua en ru
Сб, 28 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ці трендові зачіски омолодять на 10 років та зроблять вас зіркою цієї осені (фото)

Субота 28 вересня 2024 14:17
UA EN RU
Ці трендові зачіски омолодять на 10 років та зроблять вас зіркою цієї осені (фото) Зачіски для жінок після 40 років (ілюстрація: freeepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Короткі жіночі стрижки часто бувають занадто стриманими або ж просто набридають, адже спробувати щось новеньке не завжди вдається - волосся має відрости після попереднього походу до перукаря. Але цієї осені в тренди увірвалися одразу декілька варіантів зачісок, які не тільки омолодять, а ще й будуть чудово виглядати.

Які зачіски зараз в моді та як стригтися, аби мати молодший вигляд, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Модні жіночі зачіски

Класичний боб, який вдало приховує вік та підкреслює красу, вже втрачає популярність. Замість нього в тренди увійшли більш креативні варіанти стрижки.

Так, нині стилісти радять приміряти об'ємний боб на попелястий блонд, який вдало маскує сивину й при цьому помітно освіжає колір обличчя. Акцент на потилиці можна зробити завдяки вкороченим пасмам та легкій хвилі.

Ці трендові зачіски омолодять на 10 років та зроблять вас зіркою цієї осені (фото)

Ці трендові зачіски омолодять на 10 років та зроблять вас зіркою цієї осені (фото)

Модна зачіска для жінки після 50 (фото: instagram.com/kaelamariebeauty)

Окрім цього, стилісти радять звернути увагу на боб з об'ємом біля вух. Зазвичай цю стрижку роблять з більшим "начосом" на потилиці, але нині дуже вдало виглядає й інша варіація.

Така зачіска буде мати особливо ефектний вигляд на тонованому волоссі з ефектом мелірування. Більш світлі пасма вдало створять текстурність зачіски, що надасть вам вишуканості.

Ці трендові зачіски омолодять на 10 років та зроблять вас зіркою цієї осені (фото)Ці трендові зачіски омолодять на 10 років та зроблять вас зіркою цієї осені (фото)Коротка стрижка для жінок після 40 років (фото: instagram.com/kaelamariebeauty)

Ну а для жінок, які не хочуть ходити з прямим волоссям та робити зачіски на браш, є чудовий варіант - хвилястий боб. Просто попередьте свого перукаря про те, що плануєте підкручувати волосся, аби він врахував це перед стрижкою.

Ці трендові зачіски омолодять на 10 років та зроблять вас зіркою цієї осені (фото)Ці трендові зачіски омолодять на 10 років та зроблять вас зіркою цієї осені (фото)Хвилястий боб на коротке волосся (фото: instagram.com/kaelamariebeauty)

Окрім цього, можна зробити асиметричний боб. Замість класичного проділу та однакової довжини спробуйте приміряти більш оригінальний образ. Така зачіска здатна врівноважити риси обличчя, омолодити та просто освіжити.

Ці трендові зачіски омолодять на 10 років та зроблять вас зіркою цієї осені (фото)Ці трендові зачіски омолодять на 10 років та зроблять вас зіркою цієї осені (фото)Ці трендові зачіски омолодять на 10 років та зроблять вас зіркою цієї осені (фото)

Асиметрична зачіска, яка омолоджує (фото: instagram.com/kaelamariebeauty)

Попри те, що боб-каре здається звичайною зачіскою, насправді ж така стрижка має акуратний та жіночний вигляд. До того ж варіації боба вдало підійдуть до різних образів.

"Все, що вам потрібно, це належний догляд, щоб все виглядало ідеально. Тому обов’язково ретельно зволожуйте волосся, аби пухнастість не зіпсувала всі ваші старання", - радять стилісти.

До слова, раніше ми вже розповідали, як зробити трендовий манікюр з аурою.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, з чим носити денім восени.

Під час написання матеріалу було використано джерела: Gazera.pl, Instagram-сторінку "Kaela marie beauty".

Читайте РБК-Україна в Google News
Краса Модні тренди Стиль життя
NEWS
Подвійний удар по медустанові, загиблі та поранені: що відомо про ранковий обстріл Сум
Подвійний удар по медустанові, загиблі та поранені: що відомо про ранковий обстріл Сум