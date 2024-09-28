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Эти трендовые прически омолодят на 10 лет и сделают вас звездой этой осени (фото)

Суббота 28 сентября 2024 14:17
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Эти трендовые прически омолодят на 10 лет и сделают вас звездой этой осени (фото) Прически для женщин после 40 лет (иллюстрация: freeepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Короткие женские стрижки часто бывают слишком сдержанными или просто надоедают, ведь попробовать что-то новенькое не всегда удается - волосы должны отрасти после предыдущего похода к парикмахеру. Но этой осенью в тренды ворвались сразу несколько вариантов причесок, которые не только омолодят, но и будут отлично выглядеть.

Какие прически сейчас в моде и как стричься, чтобы выглядеть моложе, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Модные женские прически

Классический боб, удачно скрывающий возраст и подчеркивающий красоту, уже теряет популярность. Вместо него в тренды вошли более креативные варианты стрижки.

Так, теперь стилисты советуют примерить объемный боб на пепельный блонд, который удачно маскирует седину и при этом заметно освежает цвет лица. Акцент на затылке можно сделать благодаря укороченным прядям и легкой волне.

Эти трендовые прически омолодят на 10 лет и сделают вас звездой этой осени (фото)

Эти трендовые прически омолодят на 10 лет и сделают вас звездой этой осени (фото)

Модная прическа для женщины после 50 лет (фото: instagram.com/kaelamariebeauty)

Кроме этого, стилисты советуют обратить внимание на боб с объемом возле ушей. Обычно эту стрижку делают с большим "начесом" на затылке, но сейчас очень удачно выглядит и другая вариация.

Такая прическа будет выглядеть особенно эффектно на тонированных волосах с эффектом мелирования. Более светлые пряди удачно создадут текстурность прически, что придаст вам изысканность.

Эти трендовые прически омолодят на 10 лет и сделают вас звездой этой осени (фото)Эти трендовые прически омолодят на 10 лет и сделают вас звездой этой осени (фото)Короткая стрижка для женщин после 40 лет (фото: instagram.com/kaelamariebeauty)

Ну а для женщин, которые не хотят ходить с прямыми волосами и делать прически на браш, есть отличный вариант - волнистый боб. Просто предупредите своего парикмахера о том, что планируете подкручивать волосы, чтобы он учел это перед стрижкой.

Эти трендовые прически омолодят на 10 лет и сделают вас звездой этой осени (фото)Эти трендовые прически омолодят на 10 лет и сделают вас звездой этой осени (фото)Волнистый боб на короткие волосы (фото: instagram.com/kaelamariebeauty)

Кроме того, можно сделать асимметричный боб. Вместо классического пробора и одинаковой длины попытайтесь примерить более оригинальный образ. Такая прическа способна уравновесить черты лица, омолодить и просто освежить.

Эти трендовые прически омолодят на 10 лет и сделают вас звездой этой осени (фото)Эти трендовые прически омолодят на 10 лет и сделают вас звездой этой осени (фото)Эти трендовые прически омолодят на 10 лет и сделают вас звездой этой осени (фото)

Ассиметричная омолаживающая прическа (фото: instagram.com/kaelamariebeauty)

Несмотря на то, что боб-каре кажется обычной прической, на самом деле такая стрижка выглядит аккуратно и женственно. К тому же вариации боба удачно подойдут к разным образам.

"Все, что вам нужно, это надлежащий уход, чтобы все выглядело идеально. Поэтому обязательно тщательно увлажняйте волосы, чтобы пушистость не испортила все ваши старания", - советуют стилисты.

К слову, раньше мы уже рассказывали, как сделать трендовый маникюр с аурой.

Кроме того, недавно стало известно, с чем носить деним осенью.

При написании материала были использованы источники: Gazera.pl, Instagram-страница "Kaela marie beauty".

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