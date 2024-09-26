Який вигляд має трендовий манікюр з аурою: ідеї стильних дизайнів

Кожна дівчина хоче виглядати стильно і виділятися із сірої маси. І якщо вам набридли однотонний манікюр або всім відомі дизайни, спробуйте поекспериментувати з трендовим манікюром з аурою.

РБК-Україна (проект Styler) вирішило детальніше розповісти про цей нейл-арт, який зараз на піку популярності.

Нігті з аурою або, як їх ще називають, аura nails, airbrush стали популярними в соцмережах TikTok та Instagram близько року тому. На створення такого дизайну майстрів манікюру надихнула аура - різнокольорове електромагнітне поле, що оточує тіло людини та може описувати її енергію.

Нігті з аурою (фото: instagram.com/overglowedit)

Щоб досягти такого ефекту, на нігтях роблять малюнок у вигляді яскравих кіл з плавним переходом кольору (градієнт). Таким чином, цей дизайн наповнений глибоким змістом і виглядає дуже стильно і загадково.

Аура-манікюр (фото: instagram.com/nailedbyyans)

Як зробити аура-манікюр? Найпростіший варіант: наносимо базовий колір на нігті, просушуємо. Потім додаємо кольорову точку в центрі, розтушовуємо її спонжем або пензлем - щоб створити суперм'який ефект розтушовки. Просушуємо, потім знову наносимо ще одну крапку в центр попередньої плями, щоб підсилити відтінок.

Незвичний та стильний дизайн (фото: instagram.com/myshell.nails)

На довгих нігтях можна зробити гарний дизайн із аурою у синьому відтінку. Покриваємо нігті насиченим волошковим кольором, а в центрі ставимо крапку білим лаком і розтушовуємо її.

Манікюр з аурою (фото: instagram.com/baseandboon)

Також можна поекспериментувати з відтінками рожевого та фіолетового в одному манікюрі.

Варіанти зі схожими відтінками (фото: instagram.com/clararosanails, instagram.com/amiranailstudio)

Також можна зробити на кожному нігті кілька градієнтних переходів та відповідно аур різного кольору. Доповнити такий дизайн можна хромованими елементами. Такий нейл-арт точно виділить вас із натовпу.

Стильний манікюр (фото: instagram.com/sugamama_nailz)