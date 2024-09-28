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З чим носити денім: 4 тренди джинсової моди на осінь 2024

Субота 28 вересня 2024 07:15
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З чим носити денім: 4 тренди джинсової моди на осінь 2024 Трендові моделі джинсів на осінь-2024 (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Чимало модниць знають, що джинси - базова річ, з якою можна створити величезну кількість стильних образів у будь-яку пору року. І якщо у вашому гардеробі є найпопулярніші в цьому сезоні темно-сині з "сирого" деніму - raw denim, зверніть увагу на трендові фасони.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які моделі джинсів будуть на піку популярності восени 2024 року.

Джинси баггі

Джинси баггі - це штани з деніму з низькою посадкою, які вільно сидять на фігурі і ніяк не обмежують комфорт, але водночас надають образам нотку розслабленості та невимушеності. Ще один очевидний плюс - така модель бездоганно виглядатиме на будь-якій фігурі.

З чим носити денім: 4 тренди джинсової моди на осінь 2024

Варіант із джинсами баггі (фото: instagram.com/monikh)

Джинси-підкови

Ще одна модель, яка зараз на піку популярності - це джинси-підкови. Вони мають вигнуту широку штанину та злегка звужені краї. Схоже, саме через такий крой штани і отримали назву, оскільки своєю формою нагадують справжню підкову.

З чим носити денім: 4 тренди джинсової моди на осінь 2024

Модні джинси (фото: instagram.com/nlmarilyn)

Джинси з підворотами внизу

Багато модниць, інфлюенсерів і блогерів підхопили тренд носити широкі джинси, а край штанини підвертати, якщо вони занадто довгі. Або ж можна придбати в магазині штани з підшитими підворотами або, як їх ще називають, манжетами. Носити їх можна як із взуттям на плоскому ходу, так і на високих підборах.

З чим носити денім: 4 тренди джинсової моди на осінь 2024

Джинси з манжетами (фото: instagram.com/frannfyne)

Максимально довгі джинси - puddle pants

Назва цього тренду говорить сама за себе: puddle перекладається з англійської як "калюжа", а штанини, що спадають до землі, дійсно схожі на маленькі калюжі. Така модель штанів відрізняється екстремальною довжиною до підлоги і великою шириною штанин, які буквально волочаться вулицею при ходьбі. Помітною особливістю і те, що вони "збиваються" на щиколотці - через навмисно завищений крій.

Мішковаті джинси puddle носять як із високим підбором - таким чином можна візуально витягнути силует, так і з масивним взуттям на платформі, кросівками та кедами. Зазначимо, що така модель точно не підійде для дощових днів, якщо ви не хочете, щоб ваші джинси були мокрими та брудними.

З чим носити денім: 4 тренди джинсової моди на осінь 2024

Джинси puddle pants (фото: instagram.com/marina_torres)

Раніше ми розповіли про трендові образи із замшею на осінь.

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Для написання матеріалу було використано Instagram-сторінки модних блогерів: Monikh, MARILYN, Franny, Marina Torres.

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