Ці стрижки замінять підтяжку: найтрендовіші зачіски для круглого обличчя

Хочеться освіжити образ без радикальних процедур? Ці трендові стрижки створюють ефект, немов ви тільки вийшли від косметолога. Правильна форма, м’яке філірування й гра з довжиною - саме те, що потрібно власницям круглого обличчя.

Чубчик-шторка на каскад

Це ідеальний дует для тих, хто хоче освіжити образ і скорегувати форму обличчя без радикальних змін. Чубчик-шторка розсувається по боках, витягує візуально лоб і пом’якшує округлість щік. Він не "ріже" обличчя навпіл, а навпаки, працює як м’який фільтр, що надає легкості й жіночності.

Каскад додає об’єму біля коренів, робить силует волосся більш динамічним, а сам образ - легким і живим. Це стрижка, яка "рухається" разом із вами й завжди виглядає свіжо.

Стрижка для круглого обличчя (скріншот)

Подовжене каре з градуюванням

Варіант для тих, хто хоче виглядати елегантно, але без надмірної строгості. Подовжене каре з легким градуюванням має плавні переходи між шарами, тому волосся лягає м’яко й візуально витягує обличчя.

Ця стрижка додає структури й чіткі лінії, але при цьому не створює відчуття “жорсткого каркаса”. Вона ідеально підходить для щоденного життя: зберігає форму навіть без складної укладки, виглядає стильно і в офісі, і на вечірці.

Каре для великого обличчя (скріншот)

Ліфт-боб з відкритою шиєю

Це справжній "візуальний ліфтинг" у світі стрижок. Ліфт-боб має коротку задню частину й видовжені передні пасма, які м’яко обрамляють обличчя, створюючи ефект вужчої нижньої третини.

Відкрита шия додає витонченості, а форма стрижки "піднімає" риси обличчя та створює легкий омолоджувальний ефект без втручань. Така стрижка пасує жінкам, які хочуть виглядати динамічно та сучасно.

Коротка стрижка з ефектом ліфтингу (скріншот)

Шеггі з філіруванням біля обличчя

Справжній порятунок для власниць круглого обличчя, які не хочуть класики, а шукають щось нестандартне. Шеггі - це багатошарова й трохи хаотична стрижка, де головна фішка - її текстура.

Філірування навколо обличчя додає глибини й дозволяє створити м’які тіні, які візуально звужують щоки. Ця стрижка виглядає недбало, але модно, саме той випадок, коли "наче нічого не робила, а виглядає круто".

Модна стрижка на тонке волосся (скріншот)

Піксі з видовженими пасмами

Смілива, але гнучка. У класичному піксі волосся дуже коротке, але у варіації з видовженими передніми пасмами зберігається баланс: є чіткість, але й м’якість. Довші пасма обрамляють обличчя й "малюють" нову лінію - витягують візуально центр і додають структури. Така стрижка чудово підкреслює очі, вилиці й шию.

Вона потребує трохи характеру, але натомість дарує образу легкість, свободу й відчуття впевненості. Піксі добре пасує і для кежуал-образів, і для офісної моди - в панк-глемі, все залежить від укладки.

Короткі стрижки для великих щічок (колаж: РБК-Україна)