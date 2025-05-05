Эти стрижки заменят подтяжку: самые трендовые прически для круглого лица

Хочется освежить образ без радикальных процедур? Эти трендовые стрижки создают эффект, словно вы только вышли от косметолога. Правильная форма, мягкая филировка и игра с длиной - именно то, что нужно обладательницам круглого лица.

Челка-шторка на каскад

Это идеальный дуэт для тех, кто хочет освежить образ и скорректировать форму лица без радикальных изменений. Челка-шторка раздвигается по бокам, вытягивает визуально лоб и смягчает округлость щек. Она не "режет" лицо пополам, а наоборот, работает как мягкий фильтр, придающий легкость и женственность.

Каскад добавляет объема у корней, делает силуэт волос более динамичным, а сам образ - легким и живым. Это стрижка, которая "движется" вместе с вами и всегда выглядит свежо.

Стрижка для круглого лица (скриншот)

Удлиненное каре с градуировкой

Вариант для тех, кто хочет выглядеть элегантно, но без чрезмерной строгости. Удлиненное каре с легкой градуировкой имеет плавные переходы между слоями, поэтому волосы ложатся мягко и визуально вытягивают лицо.

Эта стрижка добавляет структуры и четкие линии, но при этом не создает ощущения "жесткого каркаса". Она идеально подходит для ежедневной жизни: сохраняет форму даже без сложной укладки, выглядит стильно и в офисе, и на вечеринке.

Каре для большого лица (скриншот)

Лифт-боб с открытой шеей

Это настоящий "визуальный лифтинг" в мире стрижек. Лифт-боб имеет короткую заднюю часть и удлиненные передние пряди, которые мягко обрамляют лицо, создавая эффект более узкой нижней трети.

Открытая шея добавляет изящества, а форма стрижки "приподнимает" черты лица и создает легкий омолаживающий эффект без вмешательств. Такая стрижка подходит женщинам, которые хотят выглядеть динамично и современно.

Короткая стрижка с эффектом лифтинга (скриншот)

Шэгги с филировкой у лица

Настоящее спасение для обладательниц круглого лица, которые не хотят классики, а ищут что-то нестандартное. Шэгги - это многослойная и немного хаотичная стрижка, где главная фишка - ее текстура.

Филировка вокруг лица добавляет глубины и позволяет создать мягкие тени, которые визуально сужают щеки. Эта стрижка выглядит небрежно, но модно, именно тот случай, когда "как будто ничего не делала, а выглядит круто".

Модная стрижка на тонкие волосы (скриншот)

Пикси с удлиненными прядями

Смелая, но гибкая. В классическом пикси волосы очень короткие, но в вариации с удлиненными передними прядями сохраняется баланс: есть четкость, но и мягкость. Более длинные пряди обрамляют лицо и "рисуют" новую линию - вытягивают визуально центр и добавляют структуры. Такая стрижка отлично подчеркивает глаза, скулы и шею.

Она требует немного характера, но взамен дарит образу легкость, свободу и ощущение уверенности. Пикси хорошо подходит и для кэжуал-образов, и для офисной моды - в панк-глеме, все зависит от укладки.

Короткие стрижки для больших щечек (коллаж: РБК-Украина)