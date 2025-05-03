Як стильно носити тренч і шкіряну куртку весною 2025: приклади від колишньої Остапчука

Модні тренди весни 2025 пропонують сміливе поєднання класики та сучасного стилю. Шкіряна куртка і тренч - дві ключові речі, які легко можна комбінувати для створення елегантних і практичних образів у прохолодні дні.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, з чим їх носить колишня дружина Володимира Остапчука, нотаріус і блогерка Христина Горняк.

Образ із тренчем

Христина Горняк показала стильний образ, де головним елементом є класичний бежевий тренч, недбало накинутий на плечі. Під нього вона одягла білу сорочку і коричневу шкіряну мініспідницю.

Образ доповнюють чорні замшеві ботильйони на підборах-рюмочках, які візуально подовжують ноги. Завершити стильний лук блогерка вирішила масивною золотою прикрасою на шиї, а також брендовою сумкою.



Христина Горняк показала модний тренч (фото: instagram.com/kristygor)

З чим ще носити тренч весною 2025

З яскравими кольорами та сміливими принтами

Одягайте бежевий тренч з яскраво-рожевою сукнею, жовтими штанами або блузкою з квітковим принтом. Таке поєднання додасть образу свіжості та енергії.

З денімом

Джинси, джинсові спідниці або сорочки відмінно поєднуються з тренчем, створюючи розслаблені й стильні кежуал-образи. Додайте сюди зручні кросівки або лофери - і ви готові до прогулянок містом.

З елегантними сукнями

Тренч чудово доповнить і жіночний образ. Одягніть його поверх легкої шовкової сукні, плісированої спідниці або спідниці-олівець. Підбори або елегантні балетки завершать вишуканий вигляд.

Зі спортивним стилем

Несподівано, але тренч може гармонійно виглядати та зі спортивним одягом! Спробуйте поєднати його з худими, спортивними штанами або легінсами й кросівками. Такий мікс стилів зараз дуже актуальний.

З аксесуарами

Не забувайте про деталі! Додайте до тренча яскравий шарф, стильну сумку, цікавий пояс, який підкреслить талію, або сонцезахисні окуляри.



Христина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)

Образ зі шкіряною курткою

Для другого образу Горняк обрала широкі блакитні джинси з високою посадкою, які зараз дуже актуальні. Їхній вільний крій підкреслює невимушеність стилю.

Верхня частина лука складається з білої футболки, поверх якої накинуто чорну шкіряну куртку-косуху з контрастним рядком і об'ємними плечима. Ця куртка надає образу зухвалості та характеру.



Христина Горняк задає тренди (фото: instagram.com/kristygor)

Доповнити модний лук Христина Горняк вирішила білими туфлями-човниками з прозорими вставками та невеликим каблуком. Завершити його вона вирішила сонцезахисними окулярами в стильній оправі.

Зазначимо, що цей образ має гармонійний вигляд завдяки поєднанню різних стилів: розслабленого деніму, бунтарської шкіряної куртки та елегантних туфель. Це відображає сучасні тенденції моди, в яких цінується комфорт та індивідуальність.



Христина Горняк показала модну шкіряну куртку (фото: instagram.com/kristygor)