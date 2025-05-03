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7 модних трендів, які чоловіки ненавидять, але жінки обожнюють

Субота 03 травня 2025 13:45
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7 модних трендів, які чоловіки ненавидять, але жінки обожнюють Які тренди жіночої моди ненавидять чоловіки (ілюстративне фото: freepik.com)
Автор: Катерина Собкова

У світі моди смаки чоловіків і жінок часто розходяться. Поки жінки із задоволенням носять найгарячіші тренди сезону, чоловіки нерідко дивуються їхньому вибору.

РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало сім модних тенденцій, які жінки обожнюють, а чоловіки не розуміють.

Об'ємні речі в стилі оверсайз

Що це: піджаки, светри, пальта та футболки на кілька розмірів більші.

Чому жінки обожнюють: оверсайз - це свобода рухів, актуальний стиль і модний шарм "недбалості". Правильний оверсайз має дуже дорогий і трендовий вигляд.

Що не подобається чоловікам: багатьом здається, що такі речі "ховають" фігуру і роблять образ безформним або неакуратним.
7 модних трендів, які чоловіки ненавидять, але жінки обожнюють
Чоловіки не люблять оверсайз-речі (ілюстративне фото: freepik.com)

Взуття на масивній підошві

Що це: черевики, кросівки і ботильйони на грубій тракторній підошві або платформі.

Чому жінки обожнюють: такі моделі надають характеру образу, роблять ноги візуально стрункими і мають ультрасучасний вигляд.

Що не подобається чоловікам: взуття здається занадто важким і "брутальним", порушуючи уявлення про витончену жіночність.
7 модних трендів, які чоловіки ненавидять, але жінки обожнюють
Взуття на тракторній підошві (ілюстративне фото: freepik.com)

Висока посадка і джинси "мом"

Що це: джинси і штани з дуже високою посадкою, іноді вільного крою.

Чому жінки обожнюють: джинси з високою талією візуально витягують ноги, формують гарний силует, підкреслюють талію і стегна.

Що не подобається чоловікам: багатьом така посадка здається "старомодною" або нагадує одяг з 80-х і 90-х, без знайомої обтислої сексуальності.
7 модних трендів, які чоловіки ненавидять, але жінки обожнюють
Джинси "мом" не подобаються чоловікам (ілюстративне фото: freepik.com)

Штучне хутро і пухнасті текстури

Що це: шуби, жилети, пальта зі штучного хутра, текстури "плюшевих ведмедиків".

Чому жінки обожнюють: екошуби - це тепло, стильно і дуже ефектно.

Що не подобається чоловікам: об'ємні хутряні речі здаються громіздкими, "неприродними" або "перевантаженими".
7 модних трендів, які чоловіки ненавидять, але жінки обожнюють
Шуба зі штучного хутра (фото: instagram.com/monicaahanonu)

Акцентні плечі

Що це: речі з вираженими плечима - жакети, блузи, сукні з підплечниками або структурованим кроєм.

Чому жінки обожнюють: це додає впевненості, робить образ сильним і сучасним, візуально звужуючи талію.

Що не подобається чоловікам: дехто вважає це "занадто чоловічим" або занадто суворим для жіночого стилю.
7 модних трендів, які чоловіки ненавидять, але жінки обожнюють
Плечі з акцентними деталями (ілюстративне фото: freepik.com)

Яскраві кольори та неон

Що це: одяг, взуття та аксесуари в насичених відтінках: фуксія, лайм, електрик, неонові кольори.

Чому жінки обожнюють: яскраві кольори заряджають настроєм, виділяють з натовпу і підкреслюють індивідуальність.

Що не подобається чоловікам: дехто вважає таке колірне рішення "занадто кричущим" або "дитячим", віддаючи перевагу нейтральним класичним відтінкам.
7 модних трендів, які чоловіки ненавидять, але жінки обожнюють
Чоловіки не люблять занадто яскравий одяг та аксесуари (ілюстративне фото: freepik.com)

Леопардовий принт

Що це: леопардовий принт - це малюнок, що імітує забарвлення шкіри леопарда, з характерними плямами різного розміру, кольору і форми. Зазвичай він використовується в одязі, аксесуарах, а також у взутті та сумках. Цей стиль має своєрідну динамічність і має яскравий вигляд, привертаючи увагу. Вперше цей принт став популярним у 1960-х, коли його активно почали використовувати в модних колекціях, і відтоді він не зникає з подіумів.

Чому жінки обожнюють: для багатьох цей принт - символ сміливості, сексуальності та елегантності. Він здатен надати образу пікантності, привернути увагу та підкреслити індивідуальність.

Що не подобається чоловікам: Одна з причин полягає в тому, що цей принт може мати надто яскравий і провокаційний вигляд, і не кожен чоловік готовий сприймати настільки виразну естетику. Деякі чоловіки вважають леопардовий принт символом надто зухвалого або навіть "старомодного" стилю.
7 модних трендів, які чоловіки ненавидять, але жінки обожнюють
Одяг та взуття з леопардовим принтом (колаж: РБК-Україна)

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