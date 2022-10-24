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Ці прості способи допоможуть попрасувати одяг, якщо немає світла

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Понеділок 24 жовтня 2022 11:53
Ці прості способи допоможуть попрасувати одяг, якщо немає світла Як попрасувати одяг без світла (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Росія масово атакує об'єкти критичної інфраструктури та залишає українців без світла та води. Тому громадян закликають максимально економити електроенергію. Деякі прості способи допоможуть легко попрасувати випраний одяг.

Як без світла випрасувати одяг - читайте нижче.

Допоможе гарячий душ

Якщо у будинку є гаряча вода, то це допоможе, щоб попрасувати одяг. Потрібно повісити одяг у ванній кімнаті та увімкнути найгарячішу воду на кілька хвилин. Пара, яка утвориться, легко розгладить одяг.

Оцет

Для такого способу потрібно столовий оцет змішати з водою в пропорціях 3 частини води та одна частина оцту. Далі налийте його в розпилювач та побризкайте одяг. Після того, як річ висохне на свіжому повітрі, складочки зникнуть.

Використайте рушник

"Попрасувати" одяг можна вологим рушником. Необхідно розкласти річ на рівній поверхні, накрити вологим і добре віджатим рушником, притиснути, намагаючись розгладити пом'яті місця.

Такий спосіб чудово підходить, якщо потрібно попрасувати трикотажні речі.

Каструля

У металевій каструлі потрібно закип'ятити воду та злити її, а дно посуди використати як праску.

Спрей

Також можна заздалегідь придбати спеціальний спрей для розгладжування складок. Розпиліть його на відстані 25 см.

Вологі руки

Вологими руками теж можна пропрасувати білизна, але тільки якщо воно не дуже сильно зім’яті. Змочіть руку у воді, і проведіть кілька разів по тканині. Це дуже хороша альтернатива праски.

Раніше ми повідомляли, що робити, якщо зникло світло та немає звязку.

Також ми писали, як заощадити заряд батареї на телефоні.

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