Эти простые способы помогут погладить одежду, если нет света

Россия массово атакует объекты критической инфраструктуры и оставляет украинцев без света и воды. Поэтому граждане призывают максимально экономить электроэнергию. Некоторые простые способы помогут легко погладить постиранную одежду.

Как без света выгладить одежду - читайте ниже .

Поможет горячий душ

Если в доме есть горячая вода, то можно сделать горячий душ и воспользоваться им для глажки одежды. Нужно повесить одежду в ванной комнате и включить горячую воду на несколько минут. Такой способ отлично подходит для того, чтобы погладить пуховик.

Уксус

Для такого способа столовый уксус нужно смешать с водой в пропорциях 3 части воды и одна часть уксуса. Затем налейте его в распылитель и побрызгайте одежду. После того, как вещь высохнет на свежем воздухе, складочки исчезнут.

Используйте полотенце

"Погладить" одежду можно влажным полотенцем. Необходимо разложить вещь на ровной поверхности, накрыть влажным и хорошо отжатым полотенцем, прижать, пытаясь разгладить помятые места.

Такой способ отлично подходит, если нужно погладить трикотажные вещи.

Кастрюля

В металлической кастрюле нужно вскипятить воду и слить ее, а дно посуды использовать в качестве утюга.

Спрей

Также можно заранее приобрести специальный спрей для разглаживания складок. Распылите его на расстоянии 25 см.

Влажные руки

Влажными руками тоже можно прогладить белье, но только если оно не очень сильно смято. Смочите руку в воде и проведите несколько раз по ткани. Это очень хорошая альтернатива утюгу.