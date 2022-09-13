Что делать в случае обесточивания, и как подготовиться к вероятному "блэкауту"

Удачное контрнаступление Вооруженных сил Украины и деокупация населенных пунктов лишили оккупантов возможности терроризировать население на захваченных территориях. Поэтому сейчас они обстреливают электростанции на освобожденных территориях.

Что делать в случае обесточивания городов, сообщает Центр стратегических коммуникаций в Facebook .

Сохранение тепла в доме

Первостепенно нужно заклеить щели в окнах и балконных дверях. Отметим, что их можно закрыть одеялами.

Также можно приобрести дизельных или бензиновый генератор, который позволит на определенные время включить электроэнергию.

Кроме того, на случай исчезновения электроэнергии, необходимо подготовить запас воды, еды, лекарств, батареек, фонариков, свечей и спичек.

Добавим, если фонарики и радио работают на батарейках, необходимо сделать запас на случай затяжного отсутствия электроэнергии.

К тому же не забудьте сделать запас продуктов, не портящихся на целую неделю. Можно приобрести супы, каши, овощи, фрукты и консервы. Также необходимо позаботиться о большом запасе воды.

Как оставаться на связи

Если связь вашего оператора исчезнет, вы можете подключаться к сети других операторов.

Для этого нужно зайти в "Настройки", выбрать раздел "SIM-карты", "мобильные сети" или "сотовая связь". Далее выберите опцию "мобильная сеть", "подключение" или "выбрать сеть" и отключите автоматический режим.

После этого на экране появится перечень активных сетей, одну из них нужно будет выбрать.

Добавим, что необходимо приобрести павербанк или автомобильную зарядку для мобильного телефона. Если исчезнет электроэнергия, это позволит какое-то время иметь связь с миром.