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Ось що точно допоможе заощадити заряд батареї на телефоні: просто вимкніть це

Новость на русском →
Четвер 13 жовтня 2022 08:01
Ось що точно допоможе заощадити заряд батареї на телефоні: просто вимкніть це Як заощадити заряд батареї на телефоні (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Важко уявити сьогоднішній світ без інтернету. Завдяки технічному прогресу, ми можемо спілкуватися з рідними будь-якім місці. Однак перед сном рекомендується вимкнути Wi-Fi на телефоні з певної причини.

Про це пише SantePlus.

Навіщо це робити

Вимкнувши Wi-Fi, ви блокуєте автоматичний пошук інтернет-мереж і таким чином запобігаєте розрядженню акумулятора мобільного пристрою.

Крім того, якщо ви вимкнете бездротову мережу, вас не розбудять численні сповіщення від програм на телефоні.

Щоб вимкнути Wi-Fi, потрібно перейти до Налаштувань, вибрати Параметри Wi -Fi й вимкніть його. Ви також можете перевести телефон у "Режим польоту" вночі, щоб припинити прийом мережі.

Чому Wi-Fi може бути слабким

Часто трапляється, коли сигнал WiFi слабкий і програми на телефоні не завантажуються.

Сигнал Wi-Fi може стати менш потужним з різних причин. По-перше, знайте, що швидкість Wi-FI 802.11g потужніший, ніж 802.11b. Вона розширює радіус дії сигналу приблизно до 40 м.

Налаштувати таку швидкість на своєму комп’ютері можна, натиснувши Підключення - Вкладка властивостей - Загальні - Налаштувати - Розширені - Стандарт 802.11g.

Крім того, швидкість інтернету стає низькою, якщо сусіди підключаються до вашої мережі Wi-Fi. У такому випадку потрібно захистити свою мережу паролем.

Щоб сигнал був сильнішим, розмістіть роутер в центральній кімнаті будинку, щоб звести до мінімуму перешкоди, які можуть погіршити з’єднання. Його слід поставити на відкрите місце, щоб не погіршити сигнал Wi-Fi.

Раніше ми повідомляли, що робити, якщо зник мобільний зв'язок.

Також, як діяти, якщо в ефірі зникло українське телебачення.

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