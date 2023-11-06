Ці прості способи допоможуть виявити неякісний чай в пакетиках

Чай - один з найпопулярніших напоїв. Однак, інколи в магазині можна купити не натуральний продукт. Варто знати, як вибрати чай, а не підробку, спираючись на кілька ознак.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт " Gv tea ".

Як перевірити коробку

Більшість пакетованого чаю - це пил, який залишається після обробки чайного листя, що вважається відходами.

Один зі способів - подивитися на чайне листя. Якщо воно подріблене та крихке, то ймовірно воно найнижчої якості. Якісний чай матиме запах свіжої трави, тоді як продукт поганої якості може пахнути "старим".

Колір чаю

Часто недобросовісні виробники додають барвники до дешевого чаю, видаючи його за перший сорт. Для того, щоб перевірити, достатньо покласти пакетик чаю в холодну воду - справжній чай не забарвить рідину.

Ще один спосіб перевірки - додати лимон до чаю. Якщо листя справжнє, напій посвітлішає.

Аромат чаю

Чай хорошої якості матиме приємний і сильний аромат, а поганої якості - слабкий або неприємний запах. Заваріть чай і подивіться, як листя виглядатиме після заварювання.

Якісний продукт матиме неушкоджене листя, а неякісний - зламане листя. Чай хорошої якості матиме більші листочки, а чай поганої - менші.

Термін придатності

Весь чай має термін придатності. Переважно це 3 роки з дати збору на плантаціях. Але часто виробники пишуть не дату збору, а дату розфасування чаю. Скільки він може зберігатися до того - невідомо.

Додамо, що у якісній заварці немає сміття, корінців.

Не свідчить про якість плівка на чаї. Неякісні чаї теж можуть її мати. Гіркота зеленого чаю - це теж не обов’язково погана якість.