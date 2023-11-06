Эти простые способы помогут обнаружить некачественный чай в пакетиках

Чай - один из самых популярных напитков. Однако иногда в магазине можно купить не натуральный продукт. Следует знать, как выбрать чай, а не подделку, опираясь на несколько признаков.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт " Gv tea ".

Как проверить коробку

Большинство пакетированного чая - это пыль, которая остается после обработки чайных листьев, считающихся отходами.

Один из способов - посмотреть на чайные листья. Если оно измельчено и хрупкое, то вероятно оно самое низкое качество. Качественный чай будет обладать запахом свежей травы, тогда как продукт плохого качества может пахнуть "старым".

Цвет чая

Часто недобросовестные производители добавляют красители в дешевый чай, выдавая его за первый сорт. Для того, чтобы проверить, достаточно положить пакетик чая в холодную воду - настоящий чай не окрасит жидкость.

Еще один способ проверки - добавить лимон к чаю. Если листья настоящие, напиток посветлеет.

Аромат чая

Чай хорошего качества будет иметь приятный и сильный аромат, а плохого качества - слабый или неприятный запах. Заварите чай и посмотрите, как листья будут выглядеть после заваривания.

Качественный продукт будет иметь неповрежденные листья, а некачественный - сломанные листья. Чай хорошего качества будет иметь большие листики, а чай плохого - меньшие.

Срок годности

Весь чай имеет срок годности. В основном это 3 года с даты сбора на плантациях. Но часто производители пишут не дату сбора, а дату расфасовки чая. Сколько он может храниться до этого - неизвестно.

Добавим, что в качественной заварке нет мусора, корешков.

Не свидетельствует о качестве пленки на чае. Некачественные чаи тоже могут ее иметь. Горечь зеленого чая - это тоже не обязательно плохое качество.