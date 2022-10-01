Ці способи допоможуть швидко розм’якшити черствий хліб: буде свіжим та ароматним

Чому черствіє хліб

Мало що так смачно пахне, як свіжоспечений буханець хліба. Але важко з’їсти цілу буханку, поки вона ще свіжа.

Хліб втрачає вологу через процес, який називається ретроградацією крохмалю. Під час цього явища м'якуш твердне і втрачає еластичність, тому хліб стає сухим і починає кришитися.

Як розм'якшити хліб

Допоможе мікрохвильовка

Для такого способу потрібно виконати:

Загорніть хліб у злегка вологий рушник;

Помістіть його на блюдо, яке можна поставити в мікрохвильову піч;

Залиште його там на 10 секунд;

Перевірте, чи став він м’яким, і за необхідності повторіть спосіб.

Поставте твердий хліб у духовку

Зокрема, щоб зробити улюблений хліб знову м'яким, потрібно:

Взяти хліб і злегка змочити його у воді;

Поставити в розігріту до 200°C духовку на 5 хвилин.

В результаті ваш хліб буде свіжим, тому не потрібно чекати довго, щоб скуштувати його, бо незабаром він втратить свою вологість.

Селера

Метод селери також зволожує нарізаний хліб, але це займає трохи часу, тому що вам потрібно дати хлібу ввібрати вологу.

Потрібно зробити так:

Помістіть стебло селери у пакет разом з хлібом та щільно закрийте;

Потім помістіть пакет з хлібом у холодильник і залиште на кілька годин або навіть на ніч;

Вийміть стебло селери з пакета. На цьому етапі він повинен бути досить сухим, вологим та злегка м'яким.

Селера в цьому випадку має трохи підсохнути, віддавши вологу хлібу.