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От такого хлеба не толстеют: медики назвали самую полезную выпечку

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Четверг 02 декабря 2021 17:23
От такого хлеба не толстеют: медики назвали самую полезную выпечку Фото: Названы самые полезные сорта хлеба (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Люди с лишним весом или те, которые хотят похудеть, вынуждены отказываться от хлеба и хлебобулочных изделий. Специалисты считают, что это неправильно и советуют подобрать сорт хлеба, который не повредит фигуре.

Какие есть полезные сорта хлеба, которые не навредят фигуре, рассказали в Change.

Ржаной хлеб

Этот вид хлеба считается самым здоровым. Выпечку делают на 100% без глютена, и он не вызывает вздутия живота и дискомфорта. Чувство сытости от такого хлеба намного дольше, так как в нем в 4 раза больше клетчатки и на 20% меньше калорий.

Ессейский хлеб

Эта выпечка состоит из смеси пшеницы, ржи, ячменя, чечевицы, полбы и проса. В нем много белка и 18 аминокислот. Такой хлеб улучшает пищеварение и усиливает способность организма впитывать минералы.

Льняной хлеб

В хлебе из льна много селена, калия и магния. Также в нем много клетчатки, полезных жиров и фитоэстрогенов. Этот хлеб станет очень полезным для здоровья и не опасным для фигуры.

Пита

В этой выпечке много витаминов и минералов, которые помогают снизить уровень холестерина и сахара в крови. В пите намного меньше калорий, чем в обычном зерновом хлебе. И для небольшого бутерброда – это самое лучшее решение, так как один ломтик питы прекрасно утоляет голод.

Овсяный хлеб

Для снижения ежедневного количества углеводов и жиров лучшим решением является овсяный хлеб. В овсе много полезных углеводов, которые организм переваривает в замедленном темпе. А значит, чувство сытости будет продолжительным.

Напомним, ранее мы писали о том, какие продукты помогут улучшить память и концентрацию.

А также рассказывали о том, как приготовить самостоятельно самое лучшее лекарство от кашля.

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