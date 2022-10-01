Эти способы помогут быстро размягчить черствый хлеб: будет свежим и ароматным

Иногда бывает, когда хлеб не доели вовремя и он весь очерствел. Естественно, можно приобрести другой, а из этого сделать сухари. Но что делать, когда нужен хлеб срочно? Помогут простые способы, которые сможет сделать кто угодно.
Об этом пишет SantePlus.
Мало что так вкусно пахнет, как свежеиспеченная буханка хлеба. Но трудно съесть целую буханку, пока она еще свежа.
Хлеб теряет воду через процесс, который называется ретроградацией крахмала. Во время этого явления мякоть затвердевает и теряет эластичность, поэтому хлеб становится сухим и начинает крошиться.
Поможет микроволновка
Для такого способа нужно выполнить:
Поставьте твердый хлеб в духовку
В частности, чтобы сделать любимый хлеб снова мягким, нужно:
В результате ваш хлеб будет свежим, поэтому не нужно ждать долго, чтобы отведать его, потому что вскоре он потеряет свою влажность.
Сельдерей
Метод сельдерея также увлажняет нарезанный хлеб, но это занимает немного времени, потому что вам нужно дать хлебу впитать влагу.
Нужно сделать так:
Сельдерей в этом случае должен немного подсохнуть, отдав влагу хлебу.
Раньше мы сообщали, почему не стоит покупать нарезной хлеб.
А еще рассказывали о том, от какого вида хлеба не толстеют.