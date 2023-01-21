Ці способи допоможуть повернути свіжість черствому хлібу: буде м'який та ароматний

Не варто викидати черствий хліб і купувати йому заміну. Йому можна повернути свіжість за допомогою простих способів. Все, що вам потрібно, є на будь-якій кухні
Про це пише SantePlus.
Допоможе духовка
Щоб розм'якшити черствий хліб в духовці, необхідно спочатку опустити його під холодну воду на кілька секунд. Потім розігрійте духовку до 200°C і поставте туди хліб на п’ять-десять хвилин.
В результаті ви отримаєте свіжий і смачний хліб.
Мікрохвильова піч
Необхідно взяти чистий і злегка вологий кухонний рушник, загорнути хліб в нього, а потім помістити у мікрохвильову піч на 20 секунд. У результаті м’який і хрусткий хліб можна буде їсти.
На плиті
Покладіть хліб у сито і поставте в каструлю. На дно каструлі налийте воду, щоб до сита залишилося близько 10 сантиметрів. Увімкніть газ і доведіть воду до кипіння. Тримайте хліб над киплячою водою 5 хвилин. Шматочки хліба періодично можна повертати, щоб вони розм'якшилися рівномірно.
Кран з водою
Потрібно взяти зачерствілий буханець і піднести його під теплу воду. Важливо, щоб вода не потрапляла на верхню частину хліба, а на нижню скоринку.
Змочений хліб потрібно покласти на пергаментний папір, щоб змочена частина була внизу. Потім помістити в духовку, розігріту до 200 градусів на 8-10 хвилин. Вода почне випаровуватися, пара - підніметься по всьому периметру буханця та розм'якшить його.
З зачерствілого хліба можна зробити сухарики. Вони стануть прекрасним доповненням до супів або салатів. Для цього їх треба не просто підсушити, але обсмажити на незначній кількості рослинної олії, змішаного з подрібненим часником, сіллю і будь-якими спеціями.
Зберігати сухарики варто в лляному мішечку, в сухому місці. Поліетиленовий пакет використовувати не можна - в ньому буде утворитися конденсат.
Абсолютно засохлий хліб можна подрібнити за допомогою блендера, потім використовувати як панірування.
Раніше ми повідомляли, чому не варто купувати нарізний хліб.
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