Эти способы помогут вернуть свежесть черствому хлебу: будет мягким и ароматным

Как вернуть свежесть черствому хлебу

Поможет духовка

Чтобы размягчить черствый хлеб в духовке, нужно сначала опустить его под прохладную воду на несколько секунд. Затем разогрейте духовку до 200°C и поставьте хлеб на пять-десять минут.

В результате вы получите свежий и вкусный хлеб.

Микроволновая печь

Необходимо взять чистое и слегка влажное кухонное полотенце, завернуть хлеб в него, а затем поместить в микроволновку на 20 секунд. В результате мягкий и хрустящий хлеб можно будет есть.

На плите

Положите хлеб в сито и поставьте в кастрюлю. На дно кастрюли налейте воду, чтобы до сита осталось около 10 сантиметров. Включите газ и доведите воду до кипения. Держите хлеб над кипящей водой 5 минут. Кусочки хлеба периодически можно поворачивать, чтобы они размягчились равномерно.

Кран с водой

Нужно взять очерствелую буханку и поднести ее под теплую воду. Важно, чтобы вода не попадала на верхнюю часть хлеба, а на нижнюю корочку.

Смоченный хлеб следует положить на пергаментную бумагу, чтобы смоченная часть была внизу. Затем поместить в духовку, разогретую до 200 градусов на 8-10 минут. Вода начнет испаряться, пара - поднимется по всему периметру буханки и размягчит ее.

Что делать с остатками черствого хлеба

Из очерствевшего хлеба можно сделать сухарики. Они станут прекрасным дополнением к супам или салатам. Для этого их нужно не просто подсушить, но обжарить на незначительном количестве растительного масла, смешанного с измельченным чесноком, солью и любыми специями.

Хранить сухарики следует в льняном мешочке, в сухом месте. Полиэтиленовый пакет использовать нельзя - в нем будет образоваться конденсат.

Абсолютно засохший хлеб можно измельчить с помощью блендера, затем использовать в качестве панировки.