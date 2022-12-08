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Ці способи допоможуть легко та швидко вимити жирний посуд без гарячої води

Як мити посуд без гарячої води (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Мити посуд - не найприємніша страва. Особливо, коли відключають гарячу воду. Однак є способи, які допоможуть легко відмити жирний посуд.

Що зробити, щоб відмити жирний посуд без гарячої води - читайте нижче.

Як помити посуд у холодній воді

Господарське мило

Підійде господарське мило 65% або 72%. Відмиває жир і залишки їжі не гірше за інші мийні засоби. Щоб не розчиняти, можна одразу придбати в рідкому вигляді.

Гірчиця

Вона чудово відмиває посуд від жиру та інших забруднень. Гірчиця не потребує ретельного полоскання та не сушить руки.

Потрібно використовувати у вигляді гірчичного порошку на губку або розчинити у воді до утворення пасти. Гірчиця не дряпає тефлонове покриття, знежирює і знезаражує поверхню.

Щоб відмити від бруду, натріть поверхні губкою з порошком та залиште на декілька хвилин. Після цього змийте водою. Щоб видалити сильні забруднення, гірчицю можна змішати з яблучним або столовим оцтом.

Закип'ятіть воду

Якщо немає гарячої води у крані, то потрібно просто її нагріти. Закип'ятити чайник води, налийте у великий посуд та розбавити холодною водою до потрібної температури.

У цій воді помийте весь посуд, а потім добре прополощіть під струменем холодної води.

Закрийте злив раковини

Можна закрити злив у раковині та налити у неї гарячу воду. Далі на мочалку потрібно налити миючий засіб та по одній тарілці діставати з раковини, намилювати й ставити поруч.

Після цього злити воду та всю посуду змити холодною водою.

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