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Як часто потрібно міняти кухонну губку, і як правильно її очищати

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Середа 16 листопада 2022 13:56
Як часто потрібно міняти кухонну губку, і як правильно її очищати Як часто потрібно міняти губку на кухні (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Губка для посуду – ваш союзник для щоденного прибирання. В результаті використання на ній накопичуються бактерії, які можуть розмножуватися та забруднювати інші поверхні. Цей предмет рекомендується регулярно міняти.

Як часто це потрібно робити, розповіли експерти Sante Plus.

Як часто слід міняти губку для посуду?

Змінюйте губку для посуду щотижня!

На кухонній губці можуть накопичуватися 54 мільярди бактеріальних клітин.
Вологість цього предмета забезпечує ідеальні умови для зростання та розмноження бактерій.

Ось чому її необхідно міняти не рідше ніж один раз на тиждень або навіть кожні 2-3 дні. Її також слід викинути, якщо вона розпадається в руках або неприємно пахне.

Як очистити губку для посуду?

Очистити губку для посуду можна за допомогою мікрохвильової печі. Це дозволяє дезінфікувати її завдяки теплу, яке виділяє пристрій. Для цього просто змочіть губку в мильній воді й злегка відіжміть. Потім помістіть її в мікрохвильову піч. Потім запустіть пристрій на максимальну потужність на одну-дві хвилини. Все, що вам потрібно зробити, це вичавити й дати губці висохнути.

Використовуйте оцет

Справді, цей багатоцільовий продукт дозволяє глибоко очищати та дезінфікувати певні предмети та поверхні. Таким чином, він негайно вплине на губку для миття посуду. Замочіть її в мисці з оцтом на 5 хвилин, потім промийте гарячою водою, відіжміть і дайте висохнути в провітрюваному або сонячному місці.

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