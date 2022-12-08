RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Эти способы помогут легко и быстро вымыть жирную посуду без горячей воды

Как мыть посуду без горячей воды (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Мыть посуду - не самое приятное блюдо. Особенно когда отключают горячую воду. Однако есть способы, которые помогут легко отмыть жирную посуду.

Что сделать, чтобы отмыть жирную посуду без горячей воды - читайте ниже.

Как помыть посуду в холодной воде

Хозяйственное мыло

Подойдет хозяйственное мыло 65% или 72%. Отмывает жир и остатки пищи не хуже других моющих средств. Чтобы не растворять, можно сразу приобрести в жидком виде.

Горчица

Она отлично отмывает посуду от жира и других загрязнений. Горчица не нуждается в тщательном полоскании и не сушит руки.

Необходимо использовать в виде горчичного порошка на губку или растворить в воде до образования пасты. Горчица не царапает тефлоновое покрытие, обезжиривает и обеззараживает поверхность.

Чтобы отмыть грязь, натрите поверхности губкой с порошком и оставьте на несколько минут. После этого смойте водой. Чтобы удалить сильные загрязнения, можно смешать горчицу с яблочным или столовым уксусом.

Вскипятите воду

Если нет горячей воды в кране, нужно просто ее нагреть. Вскипятите чайник воды, налейте в большую посуду и разбавьте холодной водой до нужной температуры.

В этой воде промойте всю посуду, а затем хорошо прополощите под струей холодной воды.

Закройте слив раковины

Можно закрыть слив в раковине и налить в нее горячую воду. Далее на мочалку нужно налить моющее средство и по одной тарелке доставать из раковины, намыливать и ставить рядом.

После этого слить воду и всю посуду смыть холодной водой.

Ранее мы сообщали, что делать, если в доме пропала вода.

Также мы писали, как часто нужно менять кухонную губку и как правильно ее очищать.

Читайте РБК-Украина в Google News
водахолодна водапосуда