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Ці способи допоможуть батькам захистити дитину від небезпечного контенту в інтернеті

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Вівторок 20 вересня 2022 19:12
Ці способи допоможуть батькам захистити дитину від небезпечного контенту в інтернеті Як вберегти дитину від небезпеки в інтернеті (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

У цифровому світі ми іноді стикаємося з потенційно небезпечними ситуаціями в інтернеті. Якщо дорослі можуть з цим впоратися, то діти найбільш вразливі. Зокрема, батьки повинні вберегти дитину від можливої небезпеки.

Про це пише SantePlus.

Інтернет-загрози можуть включати кіберзалякування та секстинг (надсилання вмісту сексуального характеру через мобільний телефон) тощо.

Як захистити дитину

Заблокувати деякі сайти можна за допомогою використання розширень браузера. Це можна зробити на Windows і Mac.

Спочатку завантажте BlockSite, одне з найпопулярніших додатків для блокування веб-сайтів.

Для того, щоб додати його до свого Chrome, потрібно виконати такі дії:

  • Перейдіть до веб-магазину Chrome у своєму браузері Google Chrome;
  • Далі введіть "BlockSite extension" у рядок пошуку та натисніть клавішу Enter;
  • Натисніть на значок BlockSite у формі червоного щита, а потім на "Додати в Chrom";
  • Після завершення завантаження буде додано BlockSite.

Щоб почати блокувати веб-сайти за допомогою цього розширення, необхідно:

  • Перейти до налаштувань BlockSite, натиснути "Розширення" (значок шматочка пазла). Далі відкрити BlockSite, а потім "Додаткові дії" та вибрати BlockSite;
  • Потім введіть веб-сайти, які ви хочете заблокувати, на панелі під назвою "Блокувати сайти" та натисніть клавішу "Enter".

Це розширення містить деякі платні функції, тому воно не є повністю безкоштовним.

Однак можна використати безкоштовне розширення StayFocusd, яке також блокуватиме сайти.

Щоб установити його, знайдіть додаток у веб-магазині Chrome і натисніть кнопку встановлення.

Ось кроки, які потрібно виконати:

  • Відкрийте "Налаштування" в меню розширення та додайте сайти для блокування;
  • У вкладці "Заблоковані сайти" є поле, в яке можна ввести посилання всіх сайтів, які потрібно додати.

Окрім того, існують інші методи блокування веб-сайтів. Наприклад, Microsoft Family Safety блокує доступ до веб-сайтів, програм та ігор. Для цього потрібно створити групу "Сім'я Microsoft".

У браузері Microsoft Edge також можна заблокувати сайти.

Для цього потрібно зробити:

  • Увійти у свій обліковий запис у програмі "Батьківський контроль".
  • Далі знайдіть ім’я члена сім’ї, натиснути на його ім’я. Далі виберіть "Фільтри вмісту", потім "Інтернет" і "Пошук";
  • Увімкніть "Фільтрувати невідповідні веб-сайти";
  • Коли вам буде запропоновано використовувати заблокований веб-сайт, ви можете схвалити його та додати до списку "Завжди дозволені";
  • Також можна додати сайти до списку "Ніколи не дозволено".

Раніше психолог розповідала, як вберегти дитину від небезпеки в інтернеті.

Також ми писали, як облаштувати безпечний простір для малюка.

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