ua ru
Вт, 20 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Эти способы помогут родителям оградить ребенка от опасного контента в интернете

Новина українською →
Вторник 20 сентября 2022 19:12
Эти способы помогут родителям оградить ребенка от опасного контента в интернете Как уберечь ребенка от опасности в интернете (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В цифровом мире мы иногда сталкиваемся с потенциально опасными ситуациями в интернете. Если взрослые могут с этим справиться, то дети наиболее уязвимы. В частности, родители должны уберечь ребенка от возможной опасности.

Об этом пишет SantePlus.

Интернет-угрозы могут включать киберзапугивания и секстинг (отправка содержимого сексуального характера через мобильный телефон) и т.д.

Как защитить ребенка

Заблокировать некоторые сайты можно с помощью расширения браузера. Это можно сделать на Windows и Mac.

Сначала загрузите BlockSite, одно из самых популярных приложений для блокировки веб-сайтов.

Чтобы добавить его в свой Chrome, необходимо выполнить следующие действия:

  • Перейдите к веб-магазину Chrome в браузере Google Chrome;
  • Затем введите "BlockSite extension" в строку поиска и нажмите клавишу Enter;
  • Щелкните значок BlockSite в форме красного щита, а затем на "Добавить в Chrome";
  • После завершения загрузки будет добавлен BlockSite.

Чтобы начать блокировать веб-сайты с помощью этого расширения, необходимо:

  • Перейти к настройкам BlockSite, нажать "Расширение" (значок кусочка пазла). Далее открыть BlockSite, затем "Дополнительные действия" и выбрать BlockSite;
  • Затем введите веб-сайты, которые вы хотите заблокировать, на панели под названием "Блокировать сайты" и нажмите клавишу "Enter".

Это расширение содержит некоторые платные функции, поэтому оно не полностью бесплатно.

Однако можно использовать бесплатное расширение StayFocusd, которое также будет блокировать сайты.

Чтобы установить его, найдите приложение в интернет-магазине Chrome и нажмите кнопку установки.

Вот шаги, которые нужно выполнить:

  • Откройте "Настройки" в меню расширения и добавьте сайты для блокировки;
  • На вкладке "Заблокированные сайты" есть поле, в которое можно ввести ссылки всех сайтов, которые нужно добавить.

Кроме того, существуют другие методы блокировки веб-сайтов. Например, Microsoft Family Safety блокирует доступ к веб-сайтам, приложениям и играм. Для этого необходимо создать группу "Семья Microsoft".

В браузере Microsoft Edge можно также заблокировать сайты.

Для этого нужно сделать:

  • Войти в свой аккаунт в программе "Родительский контроль".
  • Далее найдите имя члена семьи, щелкните на его имя. Далее выберите "Фильтры содержимого", затем "Интернет" и "Поиск";
  • Включите "Фильтр несоответствующих веб-сайтов";
  • Когда вам будет предложено использовать заблокированный веб-сайт, вы можете одобрить его и добавить в список "Всегда разрешены";
  • Также можно добавить сайты в список "Никогда не разрешено".

Раньше психолог рассказывала, как уберечь ребенка от опасности в интернете.

Также мы писали, как обустроить безопасное пространство для малыша.

Читайте РБК-Украина в Google News
Интернет діти опасность
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя