Эти способы помогут родителям оградить ребенка от опасного контента в интернете
В цифровом мире мы иногда сталкиваемся с потенциально опасными ситуациями в интернете. Если взрослые могут с этим справиться, то дети наиболее уязвимы. В частности, родители должны уберечь ребенка от возможной опасности.
Об этом пишет SantePlus.
Интернет-угрозы могут включать киберзапугивания и секстинг (отправка содержимого сексуального характера через мобильный телефон) и т.д.
Как защитить ребенка
Заблокировать некоторые сайты можно с помощью расширения браузера. Это можно сделать на Windows и Mac.
Сначала загрузите BlockSite, одно из самых популярных приложений для блокировки веб-сайтов.
Чтобы добавить его в свой Chrome, необходимо выполнить следующие действия:
- Перейдите к веб-магазину Chrome в браузере Google Chrome;
- Затем введите "BlockSite extension" в строку поиска и нажмите клавишу Enter;
- Щелкните значок BlockSite в форме красного щита, а затем на "Добавить в Chrome";
- После завершения загрузки будет добавлен BlockSite.
Чтобы начать блокировать веб-сайты с помощью этого расширения, необходимо:
- Перейти к настройкам BlockSite, нажать "Расширение" (значок кусочка пазла). Далее открыть BlockSite, затем "Дополнительные действия" и выбрать BlockSite;
- Затем введите веб-сайты, которые вы хотите заблокировать, на панели под названием "Блокировать сайты" и нажмите клавишу "Enter".
Это расширение содержит некоторые платные функции, поэтому оно не полностью бесплатно.
Однако можно использовать бесплатное расширение StayFocusd, которое также будет блокировать сайты.
Чтобы установить его, найдите приложение в интернет-магазине Chrome и нажмите кнопку установки.
Вот шаги, которые нужно выполнить:
- Откройте "Настройки" в меню расширения и добавьте сайты для блокировки;
- На вкладке "Заблокированные сайты" есть поле, в которое можно ввести ссылки всех сайтов, которые нужно добавить.
Кроме того, существуют другие методы блокировки веб-сайтов. Например, Microsoft Family Safety блокирует доступ к веб-сайтам, приложениям и играм. Для этого необходимо создать группу "Семья Microsoft".
В браузере Microsoft Edge можно также заблокировать сайты.
Для этого нужно сделать:
- Войти в свой аккаунт в программе "Родительский контроль".
- Далее найдите имя члена семьи, щелкните на его имя. Далее выберите "Фильтры содержимого", затем "Интернет" и "Поиск";
- Включите "Фильтр несоответствующих веб-сайтов";
- Когда вам будет предложено использовать заблокированный веб-сайт, вы можете одобрить его и добавить в список "Всегда разрешены";
- Также можно добавить сайты в список "Никогда не разрешено".
Раньше психолог рассказывала, как уберечь ребенка от опасности в интернете.
Также мы писали, как обустроить безопасное пространство для малыша.