Ці спеції можна додавати дітям в їжу: покращують апетит та корисні для здоров'я

Батьки дедалі частіше замислюються, як зробити дитяче харчування не лише корисним, а й смачним. Названо спеції, які можна безпечно вводити у раціон дітей без шкоди для здоров’я.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку педіатра Дарії Власенко.
Дослідження показують, що різноманітний смак у прикормі - один з факторів профілактики вибірковості в харчуванні у дошкільному віці.
"Дитина народжується з природною схильністю до солодкого, але навчається інших смаків - якщо ми даємо їй цю можливість. Згідно з рекомендаціями Американської академії педіатрії (ААР) - введення трав і спецій до раціону дитини може покращити смак і їжі та допомогти їй розвинути смак до різноманітних смаків", - додала експерт.
Після введення основних продуктів і за відсутності алергії можна додавати:
Ці приправи не тільки безпечні, а й збагачують раціон дитини антиоксидантами та покращують апетит.
Категорично не можна давати дітям:
Сіль не рекомендується додавати до року, адже вона створює надмірне навантаження на нирки дитини. Цукор - небажаний у першому році життя, тому що порушує формування смакових уподобань і підвищує ризик ожиріння, карієсу та інсулінорезистентності в майбутньому.
Вводити спеції варто:
Важливо, що це мають бути лише натуральні спеції.
Корисно поєднувати такі продукти та спеції:
Педіатр зазначила, що можна використовувати як мелені, так і цілі спеції, а також мелені та свіжі трави, причому переваги обох варіантів залежать від способу приготування їжі
Мелені спеції та трави найкраще підходять для більш мʼякої текстури, що робить їх кращим варіантом для додавання до вже приготовленої та пюреподібної їжі
Цілі спеції та свіжі трави можна використовувати під час процесу приготування, і вони зазвичай містять більше антиоксидантів.
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