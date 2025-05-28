Эти специи можно добавлять детям в пищу: улучшают аппетит и полезны для здоровья

Можно ли добавлять приправы в прикорм

Исследования показывают, что разнообразный вкус в прикорме - один из факторов профилактики избирательности в питании в дошкольном возрасте.

"Ребенок рождается с естественной склонностью к сладкому, но учится другим вкусам - если мы даем ему эту возможность. Согласно рекомендациям Американской академии педиатрии (ААР) - введение трав и специй в рацион ребенка может улучшить вкус и пищи и помочь ему развить вкус к разнообразным вкусам", - добавила эксперт.

После введения основных продуктов и при отсутствии аллергии можно добавлять:

зелень - петрушку, укроп, базилик, орегано, тимьян

чеснок (в обработанном виде)

корицу, куркуму, тмин, паприку - в малом количестве

имбирь (тертый или вареный)

Эти приправы не только безопасны, но и обогащают рацион ребенка антиоксидантами и улучшают аппетит.

Чего избегать

Категорически нельзя давать детям:

острых специй (перец чили, кайенский, хрен) - могут раздражать слизистую

добавленного сахара

смесей с солью, глутаматом натрия или консервантами

меда - до 1 года из-за риска ботулизма

соль и сахар

Соль не рекомендуется добавлять до года, ведь она создает чрезмерную нагрузку на почки ребенка. Сахар - нежелателен в первом году жизни, так как нарушает формирование вкусовых предпочтений и повышает риск ожирения, кариеса и инсулинорезистентности в будущем.

Вводить специи стоит:

в пюре или суп

кашу с овощами

к мясу или рыбе

Важно, что это должны быть только натуральные специи.

Полезно сочетать такие продукты и специи:

яблоки - корица, мускатный орех, душистый перец, ваниль или имбирь

груши - имбирь, корица, ваниль или мята

бананы - корица, имбирь, душистый перец или ваниль

морковь - базилик, чеснок или корица

тыква - корица, мускатный орех, имбирь и ваниль

батат - мускатный орех, корица или кардамон

картофельное пюре - укроп или чеснок

зеленая фасоль - чесночный порошок

мясо - чеснок, перец, луковый порошок, мята или апельсиновая цедра

курица - корица, кориандр, чеснок, перец, базилик, орегано, шалфей, розмарин или тимьян

овсянка и хлопья - корица, мускатный орех или ваниль

макароны - орегано, чеснок или базилик

Молотые или целые специи

Педиатр отметила, что можно использовать как молотые, так и целые специи, а также молотые и свежие травы, причем преимущества обоих вариантов зависят от способа приготовления пищи

Молотые специи и травы лучше всего подходят для более мягкой текстуры, что делает их лучшим вариантом для добавления к уже приготовленной и пюреобразной пище

Целые специи и свежие травы можно использовать во время процесса приготовления, и они обычно содержат больше антиоксидантов.