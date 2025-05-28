Эти специи можно добавлять детям в пищу: улучшают аппетит и полезны для здоровья

Родители все чаще задумываются, как сделать детское питание не только полезным, но и вкусным. Названы специи, которые можно безопасно вводить в рацион детей без вреда для здоровья.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу педиатра Дарьи Власенко.
Исследования показывают, что разнообразный вкус в прикорме - один из факторов профилактики избирательности в питании в дошкольном возрасте.
"Ребенок рождается с естественной склонностью к сладкому, но учится другим вкусам - если мы даем ему эту возможность. Согласно рекомендациям Американской академии педиатрии (ААР) - введение трав и специй в рацион ребенка может улучшить вкус и пищи и помочь ему развить вкус к разнообразным вкусам", - добавила эксперт.
После введения основных продуктов и при отсутствии аллергии можно добавлять:
Эти приправы не только безопасны, но и обогащают рацион ребенка антиоксидантами и улучшают аппетит.
Категорически нельзя давать детям:
Соль не рекомендуется добавлять до года, ведь она создает чрезмерную нагрузку на почки ребенка. Сахар - нежелателен в первом году жизни, так как нарушает формирование вкусовых предпочтений и повышает риск ожирения, кариеса и инсулинорезистентности в будущем.
Вводить специи стоит:
Важно, что это должны быть только натуральные специи.
Полезно сочетать такие продукты и специи:
Педиатр отметила, что можно использовать как молотые, так и целые специи, а также молотые и свежие травы, причем преимущества обоих вариантов зависят от способа приготовления пищи
Молотые специи и травы лучше всего подходят для более мягкой текстуры, что делает их лучшим вариантом для добавления к уже приготовленной и пюреобразной пище
Целые специи и свежие травы можно использовать во время процесса приготовления, и они обычно содержат больше антиоксидантов.
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