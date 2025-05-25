Названо тарілки для дітей, які не варто купувати: ось чим вони шкідливі

Вибір першої тарілки для прикорму - справа не з простих. Але деякі популярні варіанти можуть не лише бути незручними, а й небезпечними для здоров’я малюка. Мова йде про секційні тарілки та їхні ризики.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку педіатра Дарії Власенко.

Чим шкідливі секційні тарілки

Секційні тарілки часто використовуються під час прикорму немовлят, оскільки дозволяють подавати різні продукти окремо. Однак, такі тарілки мають певні недоліки.

Обмеження сенсорного досвіду

Власенко зазначила, що секційні тарілки можуть обмежувати можливість дитини змішувати смаки та текстури, що є важливим для розвитку харчових уподобань.

Дослідження показують, що діти, які мають змогу самостійно обирати та змішувати їжу, розвивають кращі навички самостійного харчування та менше схильні до вибірковості в їжі.

Порушення природного регулювання апетиту

Використання секційних тарілок може призводити до того, що батьки намагаються контролювати кількість спожитої їжі, що може заважати дитині розпізнавати власні сигнали голоду та насичення. Тому це може впливати на формування здорових харчових звичок у майбутньому.

Зниження споживання заліза та інших речовин

Діти, які харчуються самостійно, можуть споживати менше заліза та інших важливих поживних речовин, особливо якщо їм не пропонуються відповідні продукти.

Секційні тарілки можуть не сприяти подачі залізовмісних продуктів у зручній для дитини формі. Наприклад, якщо дати дитині броколі, банан і шматок печінки - вона, ймовірно, вибере банан.

"﻿﻿А от коли печінка подана у формі фрикадельки з мʼяким овочевим пюре - є більша ймовірність, що вона спробує її, особливо якщо немає жорсткого "розділення", - додала медик.

Ризик формування вибірковості в їжі

Подача їжі в окремих секціях може сприяти формуванню у дитини звички споживати лише певні продукти, уникаючи змішаних страв.

Це може призвести до вибірковості в їжі та обмеженого раціону в майбутньому.

Тарілка с секціями для їжі (фото: Freepik)

Переваги секційних тарілок

Допомагають у вивченні смаків і текстур

Секційні тарілки дозволяють дитині бачити і розрізняти окремі продукти, що може сприяти розвитку її смакових уподобань.

Зручність для самостійного харчування

Роздільні секції можуть допомогти дитині легше захоплювати їжу ложкою або руками, що сприяє розвитку навичок самостійного харчування.

Зниження тривожності

Для дітей, які відчувають дискомфорт, коли їжа змішується, секційні тарілки можуть забезпечити комфортне середовище для прийому їжі.

Педіатр радить використовувати як секційні, так і суцільні тарілки, щоб дитина звикала до різних форматів подачі їжі.

Також звертайте увагу на індивідуальні потреби. Якщо дитина проявляє вибірковість у їжі або сенсорну чутливість, секційні тарілки можуть бути корисними.

Заохочуйте дитину пробувати нові продукти та поєднання смаків, незалежно від типу тарілки.

Головне - забезпечити різноманітне, збалансоване харчування та підтримувати позитивне ставлення до їжі.

Яку тарілку обрати для прикорму

Однотонна суцільна тарілка без перегородок

Така тарілка дозволяє дитині бачити їжу як єдине ціле, вільно змішувати смаки та текстури. Підтримує розвиток сенсорного досвіду, знижує ризик вибірковості та сприяє самостійності.

Можна класти продукти окремо, але без фізичних барʼєрів - дитина сама вирішить, що та як поєднувати.

Тарілка з невисокими бортиками

Вона полегшує дитині захоплення їжі руками або ложкою. Також зменшує ризик щось розлити, зручна для навчання самостійності.

Силіконова тарілка з антиковзкою основою або присоскою

Плюсом є так, що тарілка не ковзає та не перевертається. Вона безпечна, зменшує ризик розлитої їжі, підходить для BLW і класичного прикорму.

Чого краще уникати: